Beursblik: Jefferies start volgen Philips met koopadvies

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies is woensdag gestart met het volgen van Philips met een koopadvies en koersdoel van 55,00 euro. Analisten van Jefferies vinden dat het aandeel te hard is afgestraft voor de terugroepacties van beademingsapparatuur in de Verenigde Staten. De fundamentals in combinatie met een positieve mix en de hoge lat voor nieuwe spelers om de markt te betreden, zorgen ervoor dat de omzet van Philips per jaar met 5 procent kan stijgen. Dit zal volgens analist James Vane-Tempest leiden tot een groei van de aangepaste winst per aandeel met 8,7 procent. Jefferies zag sinds de terugroepactie van beademingsapparatuur in april circa 10 miljard euro aan beurswaarde verloren gaan bij Philips. "Er is het risico op rechtszaken, maar de gehele Connected Care-tak lijkt nu afgeprijsd", aldus de analist. "Dit lijkt erg overdreven." Philips noteert met een koersdoel van 55 euro nog altijd tegen een korting van 22 procent in vergelijking tot zijn grootste concurrent Siemens Healthineers. Voor 2021 rekent Jefferies op een omzet voor Philips van 17,8 miljard euro en een winst per aandeel van 1,23 euro. In 2022 stijgt de omzet vermoedelijk naar 18,4 miljard euro met een winst van 1,61 euro per aandeel. Het aandeel Philips sloot dinsdag op 41,04 euro. Bron: ABM Financial News

