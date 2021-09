Sanofi neemt Kadmon over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sanofi neemt het Amerikaanse Kadmon over. Dit liet de Franse farmaceut woensdagochtend weten. Sanofi betaalt 9,50 dollar per aandeel Kadmon in contanten. Daarmee wordt het Amerikaanse bedrijf, een biofarmaceut in kandidaattherapieën, gewaardeerd op 1,9 miljard dollar. Dit impliceert een premie van 79 procent ten opzichte van de slotnotering van het aandeel Kadmon op 7 september, en 113 procent ten opzichte van het volumegewogen gemiddelde over de afgelopen zestig handelsdagen. Met de overname krijgt Sanofi Rezurock in handen, een inmiddels door de FDA goedgekeurde behandeling voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder met chronische graft-versus-host-ziekte, waarbij afweercellen van de donor de cellen van de patiënt aanvallen. Rezurock mag worden ingezet als twee eerdere systeemtherapieën zijn mislukt. De overname is door beide raden van bestuur goedgekeurd. De transactie moet nog wel worden goedgekeurd door de aandeelhouders van Kadmon en de relevante toezichthouders. Bron: ABM Financial News

