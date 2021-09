Europese beurzen openen licht lager

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een licht lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 25 punten voor de Duitse DAX, een min van 18 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 34 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager na een tegenvallende sentimentsindex uit Duitsland voor september.

De monetaire verwachtingen bleven de boventoon voeren. Na het zwakke banenrapport van vrijdag wordt algemeen verwacht dat een renteverhoging bij de Fed nog langer op zich zal laten wachten. Intussen wacht de markt op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag.

UBS blijft positief gestemd voor de Europese aandelenmarkten, die wel eens een goede tweede jaarhelft voor de boeg zouden kunnen hebben, op basis van een analyse van eerdere herstelperiodes na diepe recessies en de hogere winstverwachtingen die UBS heeft voor Europese bedrijven. Waar de Zwitsers eerder rekenden op een winstgroei van 50 procent, mikken zij nu op 60 procent.

Macro-economisch was het een rustige dag. Het belangrijkste nieuws kwam uit Duitsland. De Duitse vertrouwensindex ZEW liet over september een significante daling zien, die sterker was dan voorzien. De index ging van 40,4 naar 26,5, terwijl economen rekenden op 30,0.

In de Duitse industrie werd in juli weer meer geproduceerd dan een maand eerder. "Meer een teken van leven dan een prestatie-explosie", oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING, "na een teleurstellend tweede kwartaal".

Bedrijfsnieuws

Deutsche Telekom en Tele2 hebben T-Mobile Nederland verkocht voor een bedrag van 5,1 miljard euro aan een consortium van Apax en Warburg Pincus. SoftBank heeft daarnaast een strategische overeenkomst gesloten met Deutsche Telekom, waar een aandelenruil onderdeel van is. Deutsche Telekom sloot vrijwel vlak en de koers van Tele2 daalde 0,6 procent.

Het Bertelsmann-concern brengt zijn callcenter-joint venture Majorel voor miljarden naar de beurs van Euronext Amsterdam.

Adecco wil 230 miljoen Zwitserse frank ophalen met de plaatsing van 7,5 miljoen nieuwe aandelen ter financiering van de overname van AKKA Technologies. Adecco leverde een half procent in. De emissie werd nabeurs aangekondigd.

In Parijs sloot ArcelorMittal met een winst van 0,2 procent na een koersdoelverhoging van 45,00 naar 50,00 euro door Citi Research. De koers van het aandeel Danone daalde dinsdag daarentegen met 2,5 procent. Bank of America zette het aandeel Danone op de verkooplijst.

In Londen steeg Marks & Spencer 3,4 procent. UBS plaatste Marks & Spencer op de kooplijst.

Euro STOXX 50 4.225,01 (-0,50%)

STOXX Europe 600 472,87 (-0,49%)

DAX 15.843,09 (-0,56%)

CAC 40 6.726,07 (-0,26%)

FTSE 100 7.149,37 (-0,53%)

SMI 12.344,38 (-0,69%)

AEX 794,73 (-0,48%)

BEL 20 4.294,47 (-0,47%)

FTSE MIB 26.073,73 (-0,72%)

IBEX 35 8.894,50 (+0,14%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak.

De aandelenbeurzen op Wall Street sloten dinsdagavond overwegend lager, na zorgen bij beleggers dat de verspreiding van het coronavirus de economische groei zal afremmen.

De toename van het aantal besmettingen met het coronavirus heeft veel werkgevers ertoe gebracht om de terugkeer naar het kantoor uit te stellen. De hoop van de reisindustrie op een heropleving van zakenreizen lijkt ook in de pauzestand te staan.

Een zeer zwak Amerikaans banenrapport afgelopen vrijdag was een nieuw signaal dat de deltavariant van het virus het economisch herstel hindert. Er werden aanzienlijk minder mensen in dienst genomen. Er kwamen in augustus slechts 235.000 banen bij. Er waren er evenwel 750.000 verwacht.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak tegen ABM Financial News van een flinke tegenvaller. Marey verwacht dat het commentaar van de Federal Reserve in september nu voorzichtiger van toon zal zijn dan eerdere commentaren en dat de verkrapping in het monetaire beleid langer op zich zal laten wachten dan voorzien.

"De Deltavariant begint zich te laten zien", zei Brad McMillan van Commonwealth Financial Network. "De markten zijn aan het herbeoordelen waar de groei zal uitkomen en wat dat zal betekenen voor de bedrijfswinsten."

"Mensen zien de economie vertragen en de vooruitzichten vertroebelen en daarom is het begrijpelijk dat ze niet meteen erin springen en geld aan het werk zetten", zei Willem Sels van HSBC Private Bank. "Er zijn terechte zorgen over de deltavariant, over Chinese en mondiale groei en inflatie, en het is natuurlijk dat mensen meer zicht willen."

De zorgen dat ook de Chinese economie geraakt wordt door de deltavariant, werden dinsdag gesust door een sterke toename van de Chinese export in augustus. Er was gevreesd voor een afname.

Bedrijfsnieuws

PPG verwacht dat de omzet in het derde kwartaal 225 tot 275 miljoen dollar lager zal uitvallen dan eerder voorzien, als gevolg van verstoringen in de aanvoerketen. Daarnaast lopen de prijzen voor grondstoffen ook harder op dan gedacht. PPG daalde 3,6 procent.

Het aandeel Match Group, eigenaar van datingapps als Tinder, steeg 7,5 procent, nadat S&P Dow Jones Indices vrijdag liet weten dat het aandeel per 20 september in de S&P 500 index komt. Dat geldt ook voor Brown & Brown en Ceridian.

BioMarin Pharmaceutical verloor 8 procent nadat een onderzoek naar gentherapie geen groen licht kreeg van toezichthouder FDA.

Een deal tussen SoftBank en Deutsche Telekom betekent onder meer dat Deutsche circa 45 miljoen aandelen T-Mobile US ontvangt. En Deutsche Telekom wil later nog eens 20 miljoen aandelen verwerven. Het aandeel T-Mobile US verloor 0,6 procent.

S&P 500 index 4.520,03 (-0,34%)

Dow Jones index 35.100,00 (-0,76%)

Nasdaq Composite 15.374,30 (+0,07%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend vlak. De Japanse economie bleek in het tweede kwartaal duidelijk harder gegroeid dan aanvankelijk voorzien.

Nikkei 225 30.029,74 (+0,4%)

Shanghai Composite 3.679,04 (+0,1%)

Hang Seng 26.264,22 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1841. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1840 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1836 op de borden.

USD/JPY Yen 110,31

EUR/USD Euro 1,1841

EUR/JPY Yen 130,63

MACRO-AGENDA:

00:50 Economische groei - Tweede kwartaal (Jap)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Vacatures - Juli (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 GameStop - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Oracle - Cijfers eerste kwartaal (VS)