Wall Street verdeeld

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street stond dinsdagavond verdeeld, terwijl beleggers vrezen dat de verspreiding van het coronavirus de economische groei zal afremmen. De S&P 500 index verloor 0, 2 procent tot 4.524,54, de Dow Jones-index daalde 0,6 procent en technologie-index Nasdaq steeg 0,2 procent. De toename van het aantal besmettingen met het coronavirus heeft veel werkgevers ertoe gebracht om de terugkeer naar het kantoor uit te stellen. De hoop op een heropleving van zakenreizen in de reisindustrie lijkt ook in de pauzestand te zijn gezet. Een zeer zwak Amerikaans banenrapport afgelopen vrijdag was een nieuw signaal dat de deltavariant van het virus het economisch herstel hindert. Er werden aanzienlijk minder mensen in dienst genomen. Er kwamen in augustus slechts 235.000 banen bij. Er waren er evenwel 750.000 verwacht. Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak tegen ABM Financial News van een flinke tegenvaller. Marey verwacht dat het commentaar van de Federal Reserve in september nu voorzichtiger van toon zal zijn dan eerdere commentaren en dat de verkrapping in het monetaire beleid langer op zich zal laten wachten dan voorzien. "De Deltavariant begin zich te laten zien", zei Brad McMillan van Commonwealth Financial Network. "De markten zijn aan het herbeoordelen waar de groei zal uitkomen en wat dat zal betekenen voor de bedrijfswinsten." De afgelopen weken stegen de aandelenmarkten, dankzij sterke bedrijfsresultaten. De zorgen dat ook de Chinese economie geraakt zou worden door de deltavariant, werden dinsdag gesust door een sterke toename van de Chinese export in augustus. Er was gevreesd voor een afname. De euro/dollar handelde op 1,1853. Olie wordt tot 0,9 procent goedkoper. WTI daalde wel harder in prijs dan Brent. Bedrijfsnieuws PPG verwacht dat de omzet in het derde kwartaal 225 tot 275 miljoen dollar lager zal uitvallen dan eerder voorzien, als gevolg van verstoringen in de aanvoerketen. Daarnaast lopen de prijzen voor grondstoffen ook harder op dan gedacht. PPG daalde 3,6 procent. De Europese Commissie maakt zich zorgen dat Nvidia niet voldoende concessies doet bij de overname van ARM om de eventuele schade voor concurrenten te beperken. Dit schreef de Financial Times dinsdagochtend op basis van bronnen. Nvidia verloor 0,6 procent. Het aandeel Match Group, eigenaar van datingapps als Tinder, steeg 7 procent, nadat S&P Dow Jones Indices vrijdag liet weten dat het aandeel per 20 september in de S&P 500 index komt. Dat geldt ook voor Brown & Brown en Ceridian. Een deal tussen SoftBank en Deutsche Telekom betekent onder meer dat Deutsche circa 45 miljoen aandelen T-Mobile US ontvangt. En Deutsche Telekom wil later nog eens 20 miljoen aandelen verwerven. Het aandeel T-Mobile US verloor 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

