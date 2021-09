Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten na een tegenvallende sentimentsindex uit Duitsland voor september. De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,5 procent tot 472,87 punten. De Duitse DAX verloor 0,6 procent op 15.843,09 punten. De Franse CAC 40 zakte 0,3 procent naar 6.726,07 punten. De Britse FTSE daalde 0,5 procent naar 7.149,37 punten. Voorlopig wordt het sentiment op de aandelenmarkten nog altijd grotendeels bepaald door het rentebeleid van de Federal Reserve. Na het zwakke banenrapport van vrijdag wordt algemeen verwacht dat een renteverhoging bij de Fed nog langer op zich zal laten wachten. Intussen wacht de markt op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag. UBS blijft positief gestemd voor de Europese aandelenmarkten, die wel eens een goede tweede jaarhelft voor de boeg zouden kunnen hebben, op basis van een analyse van eerdere herstelperiodes na diepe recessies. De analisten van UBS zien de Eurostoxx 600 aan het einde van 2021 op 510 punten staan. Dit koersdoel steunt op de hogere winstverwachtingen die UBS heeft voor Europese bedrijven. Waar de Zwitsers eerder rekenden op een winstgroei van 50 procent, mikken zij nu op 60 procent. Macro-economisch was het een rustige dag. Het belangrijkste nieuws kwam uit Duitsland. De Duitse vertrouwensindex ZEW liet over september een significante daling zien, die sterker was dan voorzien. De index ging van 40,4 naar 26,5, terwijl economen rekenden op 30,0. In de Duitse industrie werd in juli weer meer geproduceerd dan een maand eerder. "Meer een teken van leven dan een prestatie-explosie", oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING, "na een teleurstellend tweede kwartaal". De economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal met 2,2 procent op kwartaalbasis tegen 2,0 procent in een eerste meting, bleek verder. De euro/dollar noteerde op 1,1836. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1866 en maandag rond 22.00 uur stond er een stand van 1, op de borden. Olie noteerde dinsdag verdeeld. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het rood op 68,18 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 71,61 dollar werd betaald, een daling van 0,8 procent. Bedrijfsnieuws Deutsche Telekom en Tele2 hebben T-Mobile Nederland verkocht voor een bedrag van 5,1 miljard euro aan een consortium van Apax en Warburg Pincus. SoftBank heeft daarnaast een strategische overeenkomst gesloten met Deutsche Telekom, waar een aandelenruil onderdeel van is. Deutsche Telekom sloot vrijwel vlak en de koers van Tele2 daalde 0,6 procent. Het Bertelsmann-concern brengt zijn callcenter-joint venture Majorel voor miljarden naar de beurs van Euronext Amsterdam. Adecco wil 230 miljoen Zwitserse frank ophalen met de plaatsing van 7,5 miljoen nieuwe aandelen ter financiering van de overname van AKKA Technologies. Adecco leverde een half procent in. De emissie werd nabeurs aangekondigd. In Parijs sloot ArcelorMittal met een winst van 0,2 procent na een koersdoelverhoging van 45,00 naar 50,00 euro door Citi Research. De koers van het aandeel Danone daalde dinsdag daarentegen met 2,5 procent. Bank of America zette het aandeel Danone op de verkooplijst. In Londen steeg Marks & Spencer 3,4 procent. UBS plaatste Marks & Spencer op de kooplijst. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag verdeeld, nadat ze maandag gesloten waren voor Labor Day. De S&P500-index daalde 0,4 procent en de Nasdaq Composite stond fractioneel hoger. Bron: ABM Financial News

