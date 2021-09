KPN uitblinker op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met verlies gesloten. De AEX daalde een half procent naar 794,73 punten. Aanvankelijk startte de AEX nog met winst, maar al vlot dook de hoofdgraadmeter in het rood, om gedurende de dag steeds verder weg te zakken. De AEX heeft moeite om de grens van 800 punten te doorbreken, en dat is volgens analist Corné van Zeijl van Actiam, "omdat technologieaandelen het even laten afweten". Daarnaast is de markt in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag. "Alle obligatiemarkten leveren in", aldus Van Zeijl. Toch blijft UBS positief gestemd voor de Europese aandelenmarkten, die een goede tweede jaarhelft voor de boeg hebben. De analisten van UBS zien de Eurostoxx 600 aan het einde van 2021 op 510 punten staan. Dit koersdoel steunt op de hogere winstverwachtingen die UBS heeft voor Europese bedrijven. Waar de Zwitsers eerder rekenden op een winstgroei van 50 procent, mikken zij nu op 60 procent. Macro-economisch was het een rustige dag. Het belangrijkste nieuws kwam uit Duitsland. In de Duitse industrie werd in juli weer meer geproduceerd dan een maand eerder. "Meer een teken van leven dan een prestatie-explosie", oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING, "na een teleurstellend tweede kwartaal". De Duitse vertrouwensindex ZEW liet over september juist een significante daling zien, die sterker was dan voorzien. De economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal met 2,2 procent op kwartaalbasis tegen 2,0 procent in een eerste meting. De euro/dollar handelde op 1,1836. Olie werd goedkoper. De prijs voor een vat Brent daalde met 0,7 procent en voor WTI met 1,4 procent. Stijgers en dalers In de AEX ging KPN 4,1 procent hoger. Maandag daalde het aandeel nog meer dan 3 procent na speculatie dat concurrent T-Mobile Nederland in handen zou vallen van de Indiase miljardair Mukesh Ambani. De vrees voor een prijsoorlog leek vandaag echter alweer vervlogen, nu Deutsche Telekom de Nederlandse activiteiten verkoopt aan een consortium van Apax en Warburg Pincus. ABN AMRO Oddo denkt dat een verkoop aan Ambani tot meer disruptie zou hebben geleid, "met veel telecomervaring, vermoedelijk een groter ego, minder focus en minder druk om binnen bepaalde termijnen rendement te realiseren". Toch waarschuwt de bank dat ook Warburg en Apax voor meer concurrentie zullen zorgen, vooral op glasvezel en mobiele telefonie. Verder wonnen ASMI en Prosus 2,1 en 1,3 procent. De grootste dalers waren ASML, IMCD en AkzoNobel. Het verlies van deze laatste van 2,4 was te verklaren door de waarschuwing die de Amerikaanse sectorgenoot PPG gaf. PPG verwacht in het derde kwartaal een daling van de verkoopvolumes ten opzichte van de eerdere prognose door oplopende verstoringen in de aanvoerketen en hogere prijzen voor grondstoffen. In de AMX ging Aperam aan de leiding met een winst van 4,1 procent. Tijdens een beleggersdag liet Aperam weten dat de aangepaste EBITDA in 2025 ongeveer 300 miljoen euro hoger uit zal komen dan tussen 2016 en 2018. Eurocommercial Properties en Alfen stegen ongeveer 3 procent. Basic-Fit verloor iets meer dan 2 procent. Bij de smallcaps ging Avantium 3,6 procent hoger. TomTom steeg 2,3 procent. Daarentegen daalde CM.com 1,9 procent en Kendrion 1,5 procent. Bever verloor 7,3 procent en Ease2pay 7,7 procent. Ease2Pay heeft in de eerste helft van dit jaar de resultaten zien aantrekken, ondanks dat lockdowns een negatieve impact hadden in het eerste kwartaal. Voor de komende boekjaren verwacht Ease2pay dat de kasstroom zich positief zal ontwikkelen. Tussenstanden Wall Street Na een lang weekend vanwege Labor Day, handelde Wall Street in het rood. De Nasdaq noteerde rond de slotkoers van vrijdag, de S&P leverde 0,4 procent in en de Dow Jones 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

