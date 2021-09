Record voor AMC tijdens Labor-weekend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMC Entertainment heeft het afgelopen Labor Day weekend een omzetrecord in de boeken gezet. Dit maakte AMC dinsdagmiddag bekend. De bioscoopketen zei het record uit 2013 te hebben overtroffen dankzij de superheldenfilm Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Het was ook voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis dat AMC tijdens een weekend meer bezoekers wist te verwelkomen dan in hetzelfde weekend in 2019. Meer dan 2 miljoen mensen zaten in een zaal van AMC. CEO Adam Aron sprak van een "bemoedigende" opkomst. Amerikanen zijn volgens hem erop gebrand om weer naar de bioscoop te gaan. Bron: ABM Financial News

