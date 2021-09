Beursblik: opluchting bij KPN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel KPN stond sinds er geruchten waren dat het Indiase Reliance mogelijk T-Mobile Nederland zou kopen met ongeveer 7 procent onder druk, maar veert op nu duidelijk is dat Warburg Pincus en Apax met de Nederlandse activiteiten van Deutsche Telekom gaan lopen. Dit concludeerde analist Emmanuel Carlier van zakenbank Kempen dinsdag.

Reliance heeft een reputatie van disruptie, aldus Carlier, en nu het Indiase bedrijf misgrijpt, zorgt dit voor wat opluchting.

Maar, zo waarschuwt Kempen, ook Warburg en Apax kunnen voor meer concurrentie zorgen.

De twee partijen betalen voor T-Mobile Nederland 8,7 keer de aangepaste EBITDA na leases, wat meer is dan de waardering van KPN, die op 7,3 ligt. "We vinden het normaal dat de waarderingsmultiple voor T-Mobile Nederland hoger ligt dan die voor KPN, aangezien het groeiprofiel veel sterker is. Aan de andere kant, KPN bezit meer glasvezel", aldus Carlier. Het aandeel KPN stijgt dinsdag 3,9 procent. Bron: ABM Financial News

