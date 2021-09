Europese beurzen iets lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager met een tegenvallende sentimentsindex van Duitsland voor september. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een daling van 0,3 procent op 473,40 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,3 procent op 15.881,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent met een stand van 6.736,06 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,4 procent naar 7,160,40 punten. Voorlopig wordt het sentiment op de aandelenmarkten nog altijd grotendeels bepaald door het rentebeleid van de Federal Reserve. Er is geen enkele toonaangevende partij die inschat dat de Fed zijn verkrappingshorizon na het banenrapport van afgelopen vrijdag over augustus handhaaft, waarmee het moment voor een renteverhoging later valt. In de Duitse industrie werd in juli weer meer geproduceerd ten opzichte van een maand eerder, terwijl de daling in juni op maandbasis minder groot bleek dan aanvankelijk gerapporteerd. De Duitse vertrouwensindex ZEW liet over september een significante daling zien van 40,4 in augustus naar 26,5. De verwachting van economen lag op 30,0. De economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal met 2,2 procent op kwartaalbasis tegen 2,0 procent in een eerste meting. De euro/dollar noteerde op 1,1878. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1866 en maandag rond 22.00 uur stond er een stand van 1, op de borden. Olie noteerde dinsdag verdeeld. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 68,72 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 72,22 dollar werd betaald, een vlakke koers.



Bedrijfsnieuws Deutsche Telekom en Tele2 hebben T-Mobile Nederland verkocht voor een bedrag van 5,1 miljard euro aan een consortium van Apax en Warburg Pincus. SoftBank heeft daarnaast een strategische overeenkomst gesloten met Deutsche Telekom, waar een aandelenruil onderdeel van is. De koers van het aandeel Deutsche Telekom noteerde 0,1 procent hoger en die van Tele2 daalde 0,6 procent. Het Bertelsmann-concern brengt zijn callcenter-jointventure Majorel voor miljarden naar de beurs van Euronext Amsterdam. De koers van het aandeel Bertelsmann noteerde 0,3 procent lager.



In Frankfurt ging er vandaag 2 procent van de koers van het aandeel Siemens Energy af, die daarmee de sterkste daler was. Plussen bleven allemaal onder het procent. In Parijs noteerde het aandeel ArcelorMittal een winst van 1,5 procent na een koersdoelverhoging van 45,00 naar 50,00 euro door Citi Research. De koers van het aandeel Danone daalde dinsdag daarentegen met 2,4 procent. In Londen won BT Group 1,9 procent en steeg Marks & Spencer zelfs 4,2 procent. UBS plaatste Marks & Spencer op de kooplijst. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood. Wall Steert kende maandag geen handel in verband met Labor Day. Bron: ABM Financial News

