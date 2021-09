Valuta: euro blijft binnen bandbreedte Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,1870 dollar en lijkt daarmee zijn positie binnen de bandbreedte van 1,1750 tot 1,1900 dollar te consolideren. "Tenzij de Amerikaanse inflatiecijfers over augustus aanleiding geven voor de verwachting dat de Federal Reserve toch vasthoudt aan zijn taperagenda", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De banencijfers over augustus, die afgelopen vrijdag verschenen, lieten in de markt de perceptie achter dat het met de monetaire verkrapping van de Fed voorlopig nog zo'n vaart niet loopt", aldus Van der Meer. De Amerikaanse arbeidsmarkt kreeg er over afgelopen maand een stuk minder banen bij dan verwacht en dat zorgde kort voor een notering van de euro boven de 1,1900 dollar. "De onderkant van de bandbreedte van 1,1750 dollar lijkt voorlopig buiten beeld", aldus de valutahandelaar van Ebury dinsdag. "Mochten de Amerikaanse inflatiedata op een afvlakking van de prijstrends wijzen dan zou een peil boven de 1,1900 dollar geen probleem moeten zijn", denkt Van der Meer. Van de Europese Centrale Bank, die donderdag met een rentebesluit naar buiten treedt, verwacht Van der Meer geen wijzigingen, waarmee de aandacht komt de liggen op de toelichting en de veranderingen daarin, hoe miniem ook. De centrale bank van Australië hield dinsdag al vast aan zijn monetaire beleid. Het orgaan was daarbij bezorgd over de deltavariant van het coronavirus. De export, import en het handelsoverschot van China kwam in augustus hoger uit dan verwacht, zo bleek vanochtend vroeg. In de Duitse industrie werd in juli weer meer geproduceerd ten opzichte van een maand eerder, terwijl de daling in juni op maandbasis minder groot bleek dan aanvankelijk gerapporteerd. De Duitse vertrouwensindex ZEW liet over september een significante daling zien van 40,4 in augustus naar 26,5. De verwachting van economen lag op 30,0. De economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal met 2,2 procent op kwartaalbasis tegen 2,0 procent in een eerste meting. Met deze data is de macro-economische agenda geheel leeggespeeld. De euro noteerde dinsdag vlak op 1,1875 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8594 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,3815 dollar. Bron: ABM Financial News

