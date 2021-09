Beursupdate: AEX slecht 800 punten niet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakte dinsdagochtend een pas op de plaats en bleef daarmee nipt onder de kaap van 800 punten. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,1 procent tot 797,62 punten. "Beleggers nemen een afwachtende houding aan na de koude douche van het Amerikaanse banenrapport en in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag", aldus analisten van SEB. Vrijdag viel het banenrapport flink tegen. Toch vonden de Europese beurzen maandag de weg omhoog op de verwachting dat de Federal Reserve de plannen om de stimuleringsmaatregelen af te bouwen, naar achteren zal schuiven. Wall Street hield gisteren de deuren gesloten in verband met Labor Day. Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de koersstijgingen van de afgelopen tijd zonder grote sprongen zijn geweest, wijzend op een winst van 0,7 procent voor de Stoxx Europe 600-index op maandag, hetgeen de sterkste stijging sinds 23 juli was. "Hierdoor lijkt de kans op een plotselinge correctie ook niet heel groot, al kun je het natuurlijk nooit uitsluiten", aldus Wiersma. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte wel op dat de zorgen toenemen dat het mondiale herstel wat momentum verliest. "Handelsdata uit China vanochtend namen de zorgen echter even weg, gezien de cijfers veel beter dan verwacht waren", aldus Hewson. De Chinese export uitgedrukt in dollars steeg op jaarbasis met 25,6 procent, waar door economen een stijging van 17 procent was voorzien. De import nam met 33,1 procent toe, waar op een plus van 25,7 procent was gerekend. Daarmee kwam het handelsoverschot in mei uit op 58,3 miljard dollar. Het muntpaar euro/dollar koerste vanochtend op een niveau van 1,1868. De olieprijzen daalden licht. De macro-economische agenda is vandaag karig gevuld. Wel staat deze ochtend de gezaghebbende Duitse conjunctuur-indicator ZEW-index geagendeerd. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won KPN 3,8 procent. Maandag daalde KPN nog meer dan 3 procent na speculatie dat concurrent T-Mobile Nederland in handen zou vallen van de Indiase miljardair Mukesh Ambani. De vrees voor een prijsoorlog leek vandaag echter alweer vervlogen nu Deutsche Telekom de Nederlandse activiteiten verkoopt aan een consortium van Apax en Warburg Pincus. ABN AMRO Oddo denkt dat een verkoop aan Ambani tot meer disruptie zou hebben geleid, "met veel telecomervaring, vermoedelijk een groter ego, minder focus en minder druk om binnen bepaalde termijnen rendement te realiseren". Toch waarschuwt de bank dat ook Warburg en Apax voor meer concurrentie zullen zorgen, vooral op glasvezel en mobiele telefonie. ASMI en ArcelorMittal wonnen daarnaast 2 tot 2,5 procent. Citi Research verhoogde het koersdoel voor ArcelorMittal van 45,00 naar 50,00 euro met handhaving van het koopadvies. In enkele jaren kan de koers van de staalreus volgens de Amerikaanse bank zelfs naar 100 euro. AkzoNobel verloor 1,5 procent. In de AMX won Aperam 3,2 procent. Het bedrijf in roestvaststaal houdt vandaag een beleggersdag. Arcadis verloor 1,1 procent. In de AScX bleven grote uitschieters achterwege. Het lokaal genoteerde Ease2pay daalde 5,9 procent. Ease2Pay heeft in de eerste helft van dit jaar de resultaten zien aantrekken, ondanks dat lockdowns een negatieve impact hadden in het eerste kwartaal. Voor de komende boekjaren verwacht Ease2pay dat de kasstroom zich positief zal ontwikkelen. Bron: ABM Financial News

