ABU: 'Omzetstijging in uitzendsector blijft dubbelcijferig'

(ABM FN-Dow Jones) De stijging van het aantal gewerkte uren en de omzet in de Nederlandse uitzendsector is ook in de afgelopen weken weer met dubbelcijferige percentages opgelopen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van brancheorganisatie ABU. In periode 8, die liep van 19 juli tot en met 15 augustus, namen de uitzenduren met 16 procent toe en steeg de omzet met 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de technische sector steeg het aantal uren afgelopen periode met 15 procent en nam de omzet eveneens met 15 procent toe. De administratieve sector zag de uren met 20 procent en de omzet met 21 procent stijgen. In de industrie stegen de uren met 10 procent en liep de omzet met 14 procent op. Bron: ABM Financial News

