Beursblik: meer concurrentie voor KPN dreigt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van T-Mobile Nederland door Deutsche Telekom aan Apax en Warburg Pincus, kan zorgen voor meer concurrentie in de toch al volwassen Nederlandse telecommarkt. Dit meent analist Konrad Zomer van ABN AMRO Oddo. Dat de Nederlandse activiteiten door Deutsche Telekom zijn verkocht, is geen verrassing volgens de analist. Naast Apax en Warburg was ook de Indiase miljardair Mukesh Ambani in de race voor T-Mobile Nederland. Zomer denkt dat een verkoop aan Ambani tot meer disruptie zou hebben geleid, "met veel telecomervaring, vermoedelijk een groter ego, minder focus en minder druk om binnen bepaalde termijnen rendement te realiseren". De analist denkt dat Warbug en Pincus de uitrol van glasvezel zullen versnellen, en direct zullen concurreren met KPN. Daardoor neemt het risico van teveel aanbod toe, waarschuwt hij. Op de vaste lijn verwacht Zomer niet veel meer concurrentie, maar dat is anders voor de mobiele markt. Hij voorziet hier meer prijsconcurrentie. "Maar laten we niet vergeten dat T-Mobile al flink concurreerde", voegde de analist van ABN AMRO toe. "KPN verloor al geleidelijk marktaandeel in de afgelopen jaren" aan VodafoneZiggo en T-Mobile, en Zomer denkt dat deze trend doorzet. Bron: ABM Financial News

