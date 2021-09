SoftBank en Deutsche Telekom gaan strategische samenwerking aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) SoftBank heeft een strategische overeenkomst gesloten met Deutsche Telekom en onderdeel daarvan is een aandelenruil. Dit maakte de Japanse investeerder dinsdag bekend. Met de overeenkomst krijgen bedrijven uit de portefeuille van SoftBank toegang tot circa 240 miljoen klanten van Deutsche Telekom in Europa en de Verenigde Staten. Voor Deutsche Telekom betekent dit een hogere omzet per gebruiker en een nieuwe aanwas van klanten. SoftBank ontvangt als onderdeel van de afspraken 225 miljoen nieuwe aandelen Deutsche Telekom in ruil voor circa 45 miljoen aandelen T-Mobile US van SoftBank. De Japanse investeerder wordt daarmee de op één na grootste aandeelhouders van Deutsche Telekom. Het Duitse telecombedrijf is van plan nog eens 20 miljoen aandelen T-Mobile US over te nemen van SoftBank met het geld dat Deutsche Telekom ontvangt dankzij de verkoop van T-Mobile Nederland. De desinvestering, waarmee 5,1 miljard euro gemoeid is, werd vanochtend aangekondigd. Bron: ABM Financial News

