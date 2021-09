Brussel zet vraagtekens bij overname ARM door Nvidia - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brussel maakt zich zorgen dat Nvidia niet voldoende concessies doet bij de overname van ARM om de eventuele schade voor concurrenten te beperken. Dit schreef de Financial Times dinsdagochtend op basis van bronnen. Een bron stelt dat het niet zeker is dat Brussel zomaar akkoord gaat met de deal. Toezichthouders zouden vooral sceptisch zijn over de belofte van Nvidia dat concurrenten toegang blijven houden tot de producten van ARM, nadat de deal is afgerond. Of de deal uiteindelijk wel of geen groen licht krijgt, is in deze fase niet duidelijk, aldus de bronnen. Nvidia zou deze week de papieren in orde willen maken om goedkeuring te vragen aan Brussel. Het Japanse Softbank verkoopt het Britse Arm Holding voor ongeveer 40 miljard dollar aan het Amerikaanse Nvidia. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.