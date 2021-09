Bertelsmann brengt Majorel naar Amsterdamse beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Bertelsmann-concern brengt zijn callcenter-jointventure Majorel voor miljarden naar de beurs van Euronext Amsterdam. Dit maakte het Duitse mediaconglomeraat dinsdag bekend. Majorel, een in 2018 gefuseerde combinatie van Bertelsmann-dochter Arvato en het Marokkaanse callcenterbedrijf Saham, heeft meer dan 63.000 medewerkers in 31 landen op 5 continenten. Zij ondersteunen onder andere openbare instellingen in Duitsland en Marokko. De beursgang staat gepland voor de tweede helft van 2021. De Duitse zakenkrant Handelsblatt meldde half augustus op basis van bronnen dat het bedrijf circa drie miljard euro waard is. Topman Thomas Rabe van Bertelsmann benadrukte dinsdag in een toelichting de snelle omzetgroei van het fusiebedrijf in de eerste helft van 2021 van 35 procent. Bertelsmann en Saham spraken de intentie uit om strategische aandeelhouders te blijven in het na de beursgang zelfstandige bedrijf. Bron: ABM Financial News

