Centrale bank van Australie handhaaft monetair beleid

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft ook dit keer het monetaire beleid ongewijzigd gelaten en besloten om het inkoopprogramma nog een paar maanden extra door te zetten. Dit bleek dinsdag uit het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. Dit betekent dat de bank doorgaat met het inkoopprogramma voor obligaties na afronding van het lopende programma begin september, waarna elke week tot ten minste half februari 2022 voor 4 miljard dollar aan obligaties uit de markt wordt gehaald. Met de handhaving van de rendementsdoelstelling van 10 basispunten voor de staatsobligatie van april 2024, denkt de RBA de korte rente laag te houden en daarmee ook de leenkosten voor de staat. De groei van de Australische economie kwam in het kwartaal tot en met juni van dit jaar op kwartaalbasis uit op 0,7 procent en op jaarbasis op 10 procent, een cijfer dat danig wordt vertekend door de gevolgen van de coronapandemie en de maatregelen die daarmee samenhingen. Het herstel van de economie werd overigens gedwarsboomd door de uitbraak van de zogeheten deltavariant van het coronavirus en de maatregelen die daarop moesten worden genomen. De verwachting van de RBA is nu dat de economie in september significant krimpt, maar ook dat deze tegenslag tijdelijk van aard is. De werkloosheid kwam in juni onder de 5 procent uit, waar in mei nog 5,1 procent werd gemeten. Het vacaturepeil noteerde volgens de bank op een hoog niveau. De komende maanden verwacht het beleidsorgaan daarentegen weer een oplopende werkloosheid. Een belangrijke parameter voor de bank betreft de looninflatie. Over het juni kwartaal kwam de bijbehorende index uit op 1,7 procent, een peil dat de bank nog niet tevreden stemt. De RBA stelde dinsdag nog maar eens dat het zijn beleid handhaaft totdat het niveau van volledige werkgelegenheid is bereikt en de inflatie solide tussen de 2 en 3 procent noteert. De voorlopige inschatting van de bank is dat dit niet voor 2024 het geval is. De Australische dollar noteerde dinsdag vlak op 0,7439 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

