VEON en Prosus investeren in ShopUp Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) VEON heeft samen met onder meer Prosus geïnvesteerd in ShopUp, een zakelijk e-commerce-platform voor mkb-ers uit Bangladesh. Dit maakte het telecombedrijf met een notering op het Damrak dinsdag bekend. Naast VEON Ventures en Prosus Ventures, deden ook de bekende internetinvesteerder en mede-oprichter van PayPal Peter Thiels’ Valar Ventures, Flourish Ventures en Sequoia Capital India mee aan de nieuwe investeringsronde van ShopUp. ShopUp haalde in totaal 75 miljoen dollar op. Bij een investeringsronde in oktober 2020 deed VEON ook al mee. In totaal haalde ShopUp tot nog toe 110 miljoen dollar aan financiering op. Het is niet bekend hoeveel VEON en Prosus exact investeerde. Wel is duidelijk dat Valar Ventures van Thiels de investeringsronde leidde. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.