Nederlandse consumentenprijzen stijgen nog harder

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in augustus in een hoger tempo gestegen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 2,4 procent op jaarbasis, na een toename van 1,4 procent in juli. Vooral de prijsontwikkelingen van pakketreizen naar het buitenland en een verblijf in bungalowparken droegen bij aan de hogere inflatie, aldus het CBS.

In augustus waren pakketreizen naar het buitenland 16,4 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl deze in juli nog 4,4 procent goedkoper waren. Dit komt vooral doordat het prijsniveau van pakketreizen in augustus 2020 relatief laag was. De prijsstijging voor een verblijf in bungalowparken kwam uit op 12,0 procent op jaarbasis. In juli was er nog een prijsdaling van 6,3 procent. De prijzen voor een verblijf in bungalowparken lagen in augustus op het hoogste niveau ooit gemeten.

De inflatie liep ook op door de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen. In augustus waren voedingsmiddelen 0,2 procent duurder dan een jaar eerder. In juli waren voedingsmiddelen nog 0,9 procent goedkoper. Dit komt met name door de prijsontwikkeling van aardappelen, vlees en fruit.

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en –diensten in Nederland waren volgens de HICP in augustus 2,7 procent duurder dan een jaar eerder, in juli was dat nog 1,4 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 2,2 naar 3,0 procent.