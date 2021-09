Europese beurzen openen licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een licht lagere opening tegemoet, nu ook Wall Street de deuren vanmiddag weer opent na een lang weekend.

IG voorziet een openingsverlies van 28 punten voor de Duitse DAX, een min van 5 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 18 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn de nieuwe week goed begonnen. Beleggers leken het maandag rustig aan te doen, met Wall Street gesloten vanwege Labor Day en een vrijwel lege beursagenda.

"De Europese beurzen hebben een positieve handelsdag achter de rug in navolging van de Aziatische aandelenmarkten vanochtend", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, erop wijzend dat de Nikkei-index op het hoogste niveau sinds halverwege april sloot. De Britse FTSE 100 bereikte het hoogste niveau sinds 18 april, zo zag Hewson.

Verder sprak de analist van een rustige dag.

Op de agenda stonden alleen de Duitse fabrieksorders, en die lieten opnieuw een flinke stijging zien. De orders namen in juli gecorrigeerd voor seizoensinvloeden met 3,4 procent op maandbasis toe. In juni stegen de orders al met 4,6 procent.

De meeste aandacht zal deze week uitgaan naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

"Na een zomer van sterke cijfers zijn de tegenstanders van ruim monetair beleid volop in het nieuws. Toch lijkt de ECB deze week nog niets aan het beleid te veranderen", voorziet econoom Bert Colijn van ING. Ook hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen voorziet dat er geen veranderingen zullen zijn in het beleid. Aben verwacht dan ook geen al te heftige reactie op de beurzen donderdag. "Vooral niet als de ECB tegelijkertijd zijn communicatie over het te verwachten monetaire beleid wat bijstuurt richting het Amerikaanse voorbeeld van de Fed", aldus Aben.

Bedrijfsnieuws

De Indiase miljardair Mukesh Ambani zal vermoedelijk binnen een maand een bod van bijna 5 miljard euro uitbrengen op T-Mobile Nederland. Dit schreef de Indiase krant Mint maandag op basis van twee bronnen. Deutsche Telekom steeg 0,6 procent, maar KPN leverde 3,3 procent in.

TotalEnergies gaat Iraaks aardgas dat wordt afgefakkeld gebruiken voor de gebrekkige stroomvoorziening in het land en investeert ook in zonne-energie en waterinjectie. De investering van circa 10 miljard dollar komt geheel voor rekening van Total. Het aandeel steeg 1,1 procent.

De topman van Daimler Ola Kallenius heeft gewaarschuwd dat de chiptekorten kunnen aanhouden tot in 2023. Dit schreef persbureau Bloomberg naar aanleiding van een bijeenkomst van Kallenius met journalisten. "Er is hoop dat de situatie begint te verbeteren in het vierde kwartaal", zei Kallenius, hoewel hij er van uitgaat dat het chiptekort ook in 2022 van invloed zal zijn op de productie. Het aandeel Daimler daalde 0,1 procent.

De Duitse hoofdgraadmeter DAX wordt uitgebreid van 30 naar 40 aandelen. Dit bepaalde beursbedrijf Deutsche Börse vrijdagavond. Onder meer Zalando, HelloFresh en Porsche maken promotie. Zalando won 1,1 procent, terwijl HelloFresh 1,2 procent inleverde en Porsche 0,6 procent.

Euro STOXX 50 4.245,35 (+1,0%)

STOXX Europe 600 475,25 (+0,7%)

DAX 15.932,12 (+1,0%)

CAC 40 6.743,50 (+0,8%)

FTSE 100 7.187,18 (+0,7%)

SMI 12.430,23 (+0,6%)

AEX 798,55 (+1,1%)

BEL 20 4.314,66 (+0,3%)

FTSE MIB 26.263,43 (+0,8%)

IBEX 35 8.882,30 (+0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag licht lager, na maandag gesloten te zijn geweest.

Vrijdag sloten de Amerikaanse beurzen de week vrijwel vlak af, na een teleurstellend banenrapport.

Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in augustus met 235.000 is gestegen, wat ver onder de verwachte stijging van 750.000 banen was. De werkloosheid kwam in augustus uit op 5,2 procent, tegen 5,4 procent een maand eerder.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade sprak vrijdag van een grote misser.

Slotstanden van vrijdag:

S&P 500 index 4.535,43 (-0,0%)

Dow Jones index 35.369,09 (-0,2%)

Nasdaq Composite 15.363,52 (+0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag hoger. De Chinese export en import zijn in augustus sterker dan verwacht toegenomen, waarbij de import ook nog eens veel harder steeg dan de export.

Nikkei 225 29.914,76 (+0,9%)

Shanghai Composite 3.649,65 (+0,8%)

Hang Seng 26.322,18 (+0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1876. Bij het bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag stond er nog een stand van 1,1865 op de borden.

USD/JPY Yen 109,80

EUR/USD Euro 1,1876

EUR/JPY Yen 130,40

MACRO-AGENDA:

04:00 Handelsbalans - Augustus (Chi)

06:30 Inflatie - Augustus (NL)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Industriële productie - Juli (Dld)

11:00 ZEW economisch sentiment - September (Dld)