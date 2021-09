Beursblik: consolidatie Nederlandse supermarkten onvermijdelijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Jumbo

(ABM FN-Dow Jones) Een consolidatie van Nederlandse supermarkten is onvermijdelijk, maar kost wel tijd. Dit stelde strateeg Alyssa Gammoudy van ING maandag in een rapport. Eerder vandaag werd bekend dat supermarkten Plus en COOP samen verdergaan. Het fusiebedrijf gaat verder als Plus en is naar eigen zeggen de derde grootste servicesupermarkt in Nederland met ongeveer 550 winkels en een marktaandeel van meer dan 10 procent. Dat is goed voor een jaaromzet van circa 5 miljard euro. "Voor een klein land heeft Nederland veel supermarkten en consolidatie is uiteindelijk onvermijdelijk", aldus Gammoudy. "Maar er is wel geduld nodig." Dat de Nederlandse supermarktsector zo gefragmenteerd is heeft volgens Gammoudy te maken met het feit dat veel supermarkten lid zijn van inkoopcoöperatie SuperUnie. Hierdoor kunnen kleinere spelers blijven concurreren met grotere partijen op prijsvlak. "Consumenten kijken echter niet alleen naar de prijs, maar willen ook meer gemak en buiten de deur eten", aldus ING. "Daarvoor zijn investeringen nodig, maar het probleem is dat de investeringen significant kunnen zijn en niet altijd rendabel." Als tweede trigger voor een consolidatie noemt Gammoudy het gebrek aan opvolging. "De meeste kleine supermarkten zijn in handen van families en er is niet altijd een volgende generatie die de touwtjes in handen kan nemen." Dit is volgens de strateeg ook een belangrijke aanjager voor een verdere consolidatie. Bron: ABM Financial News

