AEX nipt onder 800 punten gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs had maandag de wind in de rug, maar brak niet door de kaap van 800 punten. De AEX sloot 1,1 procent hoger op 798,55 punten.

Ook andere Europese beurzen vonden vandaag de weg omhoog. Beleggers zijn van mening dat de zwakker dan voorziene Amerikaanse banencijfers ervoor zullen zorgen dat de taperingplannen van de Federal Reserve op de lange baan worden geschoven.

Beleggers konden zich niet ophalen aan Wall Street, dat vandaag de deuren gesloten houdt in verband met Labor Day. Op vrijdag lieten de Amerikaanse aandelenmarkten nog een gemengd beeld zien, nadat uit cijfers bleek dat er in de VS 235.000 banen bij zijn gekomen in augustus, terwijl er werd gerekend op een stijging met 720.000 banen. Overigens kan het nog zijn dat deze cijfers later opwaarts worden bijgesteld, zoals in de maanden ervoor ook gebeurde. Tegelijkertijd steeg het gemiddelde uurloon met 0,6 procent in vergelijking met juli.

De banencijfers werpen een schaduw op het herstel in de Verenigde Staten en doet de vraag rijzen of de Federal Reserve de taperingplannen voor nu in de ijskast zet. "De tegenvallende ontwikkelingen op de Amerikaanse arbeidsmarkt kunnen de Federal Reserve in een lastige positie brengen", aldus hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. "Eerder aandacht schenken aan de teleurstellende groei van het aantal banen? Of toch maar doorzetten met die tapering om een eventuele opwaartse loon-prijsspiraal in de kiem te smoren? Onze advies is om voorlopig naar de arbeidsmarkt te kijken", aldus Aben.

Volgens de econoom kijken beleggers deze week uit naar de beleidsbijeenkomst van de Europese Centrale Bank op donderdag. "Het monetaire gaspedaal werd tijdelijk wat dieper ingetrapt [als gevolg van de coronacrisis] en dat pedaal laat de ECB nu weer wat opkomen. Het afzwakken van de aankoopvolumes van obligaties door de ECB is eerder een normalisering van het aankoopprogramma dan een afbouw", aldus Aben, die dan ook geen al te heftige reactie op de beurzen verwacht donderdag. "Vooral niet als de ECB tegelijkertijd zijn communicatie over het te verwachten monetaire beleid wat bijstuurt richting het Amerikaanse voorbeeld van de Fed."

Ondertussen blijven de mondiale beurzen aantrekken. Dit roept volgens economen van KBC altijd de vraag op of er meer in de tank zit of dat beleggers zich klaar moeten maken voor een correctie. Volgens KBC is er op dit moment weinig reden om aan de fundamenten van de huidige beursrally te twijfelen. "De wereldeconomie herstelt zich volop van de coronacrisis, de recente bedrijfsresultaten waren veel sterker dan verwacht en centrale bankiers zijn niet van plan het groeiherstel ook maar iets in de weg te leggen", aldus economen van KBC.

"De aandelenmarkten zijn niet goedkoop maar van een overdreven optimisme kan niet worden gesproken. Sterker nog: de winstcijfers zijn de afgelopen maanden veel sterker gestegen dan de beurskoersen waardoor de marktwaardering zelfs is afgenomen", aldus KBC.

De euro/dollar handelde maandag op 1,1865. Olie werd circa 0,6 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was ASML, met een koerswinst van 2,7 procent. ASMI en Prosus wonnen 2,4 en 2,0 procent. KPN leverde 3,3 procent in. De Indiase miljardair Mukesh Ambani zal vermoedelijk binnen een maand een bod uitbrengen op een concurrent van KPN, T-Mobile Nederland. Dit schreef de Indiase krant Mint maandag op basis van twee bronnen.

In de Midkap ging Alfen aan de leiding met een plus van 3,4 procent. InPost daarentegen leverde 2,3 procent in.

Bij de kleinere aandelen won TomTom 7,3 procent, zonder direct aanwijsbare reden.

VEON daalde 2,3 procent. VEON heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van zijn mobiele netwerktorens in Rusland aan Service-Telecom voor een bedrag van omgerekend 817 miljoen euro.

Wall Street



De Amerikaanse beurzen houden maandag de deuren gesloten, vanwege Labor Day. Vrijdag sloten de indexen nog vrijwel vlak.