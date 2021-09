Video: herstel niet ontspoord maar wel vertraagd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Na een sterk herstel in de eerste helft van 2021 lijkt het consumentenvertrouwen in de VS af te nemen. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. De laatste publicatie van de index van het consumentenvertrouwen van de Conference Board is in augustus fors gedaald, in lijn met de boodschap van andere recente consumentenenquêtes. In de details van het rapport vond Juvyns zorgen rond de deltavariant een belangrijke drijfveer voor de veranderde toon. "De Amerikaanse consumentenvooruitzichten blijven zeer gezond, gesteund door een robuuste banenmarkt. Bovendien heeft de combinatie van overheidssteun en eerdere mobiliteitsbeperkingen die de bestedingsmogelijkheden beperkten, sinds het begin van de pandemie voor meer dan 11 procent van het bbp aan extra spaargeld gezorgd." Toch suggereert de recente daling van het vertrouwen dat de inhaalvraag de komende maanden wellicht iets geleidelijker in de economie zal terugstromen dan eerder werd verwacht. "Het herstel is niet ontspoord, maar er zijn tekenen dat het begint te vertragen", aldus Juvyns. Klik hier voor: herstel niet ontspoord maar wel vertraagd Bron: ABM Financial News

