Bever verkoopt Noordwijks vastgoed - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Vastgoedbedrijf Bever Holding heeft een derde van zijn vastgoedportefeuille verkocht aan een bouwbedrijf. Dat meldde het Financieele Dagblad maandag. Tien percelen in Noordwijk, waarvan de ontwikkeling al jaren moeizaam verloopt, werden verkocht aan het Zuid-Hollandse bouwbedrijf Adriaan van Erk Groep voor 60 miljoen euro. Voor een locatie waar eerder een hotel stond werd 32,5 miljoen euro betaald en voor een naastgelegen bouwput 8,5 miljoen euro. De gemeente, die is verwikkeld in gerechtelijke procedures tegen Bever, heeft het eerste recht van koop voor acht objecten en moet nu binnen zes weken besluiten of ze dat voorkeursrecht gebruikt. Volgens hoogleraar notarieel recht Pim Huijgen lijkt er sprake van een machtsspel, waarbij de gemeente Noordwijk onder druk wordt gezet om de panden tegen voorkeursrecht te kopen voor een hoge prijs. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.