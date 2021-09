Update: Aperam positief gestemd over toekomstige winstgevendheid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam voorziet dat de resultaten in de komende jaren verder zullen stijgen. Dit bleek uit de presentatie de producent van roestvast staal dinsdag aan beleggers gaf. Aperam denkt dat de aangepaste EBITDA in 2025 ongeveer 300 miljoen euro hoger uitkomt dan tussen 2016 en 2018. "2021 is een piekjaar, maar het toekomstige normaal zit dichter bij 2021 dan bij 2016 tot en met 2018", meldde Aperam tijdens de prestatie. Dit jaar is er volgens Aperam sprake van een normale vraag in Europa en Brazilië. Ook was er een prijsherstel in de eerste jaarhelft, en rekent de fabrikant op hogere prijzen in de tweede helft. Ook worden er boekwinsten behaald. Beleggers reageren positief op het nieuws. Het aandeel, dat de hele dag al de wind in de rug heeft, noteert inmiddels 5,6 procent hoger op 53,42 euro. Aperam stelde zichzelf tijdens de presentatie de vraag waarom iemand in het bedrijf zou moeten investeren. Onder meer omwille van de plannen, het bewezen track record, de focus op de balans en de beloning van de aandeelhouder en producten die ook in de toekomst nodig zijn. Aperam zal overtollige cash blijven uitkeren aan aandeelhouders, zei het dinsdag, en het dividend zal progressief stijgen. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.