Europese beurzen op groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag halverwege de handelsdag in het groen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde maandag rond het middaguur een plus van 0,6 procent op 474,73 punten. De Duitse DAX noteerde 0,6 procent hoger op 15.877,17 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,8 procent met een stand van 6.742,07 punten. De Britse FTSE schreef maandag 0,7 procent bij op 7.188,64 punten.

Beleggers lijken het vandaag rustig aan te doen, met Wall Street gesloten vanwege Labor Day en een vrijwel lege beursagenda.

Op de agenda stonden alleen de Duitse fabrieksorders, en die lieten opnieuw een flinke stijging zien. De orders namen in juli gecorrigeerd voor seizoensinvloeden met 3,4 procent op maandbasis toe. In juni stegen de orders al met 4,6 procent.

De meeste aandacht zal deze week uitgaan naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

"Na een zomer van sterke cijfers zijn de tegenstanders van ruim monetair beleid volop in het nieuws. Toch lijkt de ECB deze week nog niets aan het beleid te veranderen", voorziet econoom Bert Colijn van ING.

De euro/dollar handelde op 1,1862. Olie werd ruim een half procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

De Indiase miljardair Mukesh Ambani zal vermoedelijk binnen een maand een bod van bijna 5 miljard euro uitbrengen op T-Mobile Nederland. Dit schreef de Indiase krant Mint maandag op basis van twee bronnen. Deutsche Telekom steeg 0,3 procent, maar KPN leverde 1,3 procent in.

TotalEnergies gaat Iraaks aardgas dat wordt afgefakkeld gebruiken voor de gebrekkige stroomvoorziening in het land en investeert ook in zonne-energie en waterinjectie. De investering van circa 10 miljard dollar komt geheel voor rekening van Total. Het aandeel stijgt 1,4 procent.

De topman van Daimler Ola Kallenius heeft gewaarschuwd dat de chiptekorten kunnen aanhouden tot in 2023. Dit schreef persbureau Bloomberg naar aanleiding van een bijeenkomst van Kallenius met journalisten. "Er is hoop dat de situatie begint te verbeteren in het vierde kwartaal", zei Kallenius, hoewel hij er van uitgaat dat het chiptekort ook in 2022 van invloed zal zijn op de productie. Het aandeel Daimler wint 0,3 procent.

De Duitse hoofdgraadmeter DAX wordt uitgebreid van 30 naar 40 aandelen. Dit bepaalde beursbedrijf Deutsche Börse vrijdagavond. Onder meer Zalanda, HelloFresh en Porsche maken promotie.

In Amsterdam gaat Prosus aan de leiding met een koerswinst van 3,4 procent. In Frankfurt wint Deutsche Bank 1,8 procent, maar levert Vonovia een procent in.

Koploper in Parijs is Carrefour met 2,1 procent. Alstom verlies 0,8 procent. In Londen valt TUI op met een verlies van 1,2 procent.