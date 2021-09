Beursblik: JP Morgan verhoogt koersdoelen NN Group en ASR Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove blijft bij de Europese verzekeraars een voorkeur hebben voor levensverzekeraars zoals NN Group en ASR Nederland, omdat ze aandelen inkopen en dat naar verwachting blijven doen. Dat meldt de zakenbank maandag in een rapport over de sector, waarin de koersdoelen van de twee Nederlandse verzekeraars worden verhoogd. Bij de favorieten van JPMorgan zit qua waardering en koerspotentieel van dit tweetal alleen NN Group, vanwege het gedisciplineerde kapitaalbeheer. Poste Italiane, Generali en Aviva bieden volgens de analisten van JPMorgan echter meer opwaarts koerspotentieel, van 24 tot 34 procent, gevolgd door Axa, Hannover Re en Beazley, met circa 20 procent. Voor NN Group is dit opwaartse potentieel 18 procent bij het nieuwe koersdoel. Het koersdoel van NN Group gaat van 44,00 naar 52,00 euro. Het advies blijft Overwogen. De verzekeraar lijk dit jaar al zo'n 1,5 miljard euro aan kapitaal te kunnen genereren, terwijl dit de doelstelling is voor 2023. Ook zonder de vermogensbeheertak, die wordt verkocht aan Goldman Sachs, verwacht NN Group dat doel in 2023 nog steeds te kunnen halen. JPMorgen rekent erop dat NN Group volgend jaar voor 1,5 miljard euro eigen aandelen gaat inkopen, waarvan 1,25 miljard dankzij de verkoopopbrengst van NN IP. In 2022 zou dit 500 miljoen euro worden. Dat zou neerkomen op een rendement aan uitgekeerd kapitaal van 17 procent voor 2022. Voor 2023 rekent JPMorgan op 11 procent. Het koersdoel van ASR Nederland gaat omhoog van 43,80 tot 46,00 euro, met behoud van het Overwogen advies. JPMorgan rekent op 7 procent meer winst per aandeel na de sterke resultaten van het niet-levenbedrijf in de eerste helft van dit jaar. Voor de komende jaren werd de winstverwachting met slechts enkele procenten verhoogd. Op een groen Damrak steeg ASR maandag 0,9 procent naar 39,04 euro en won NN 0,7 procent op 44,23 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.