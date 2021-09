Energiereus Total investeert 10 miljard in Irak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TotalEnergies gaat Iraaks aardgas dat wordt afgefakkeld gebruiken voor de gebrekkige stroomvoorziening in het land en investeert ook in zonne-energie en waterinjectie. Dat maakte het Franse energiebedrijf maandag bekend. De investering van circa 10 miljard dollar komt geheel voor rekening van Total. "Het project illustreert perfect het nieuwe model voor duurzame ontwikkeling van TotalEnergies", aldus CEO Patrick Pouyanné in een toelichting. Hij wijst erop dat het project leidt tot minder afgefakkeld gas dat luchtvervuiling en broeikasgassen uitstoot, beter waterbeheer en ontwikkeling van zonne-energie. Total zal installaties neerzetten om het aardgas op te vangen dat wordt afgefakkeld in drie olievelden. Met het gas kan in eerste instantie 1,5 Gigawatt aan stroom worden opgewekt, wat kan oplopen tot 3 Gigawatt in een tweede fase. Er komt ook een installatie die zeewater injecteert in de olievelden om voldoende druk te houden, waardoor er meer olie kan worden opgepompt. Irak heeft een tekort aan zoet water. Daarnaast zal Total 1 Gigawatt aan stroom uit zonnepanelen ontwikkelen om te leveren aan het regionale stroomnet van Basra. Irak is rijk aan natuurlijke grondstoffen, maar kampt met een tekort aan stroom, door de sterke toename van de vraag van de bevolking. Bron: ABM Financial News

