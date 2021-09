Deutsche Bank verhoogt koersdoel DSM fors Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor DSM verhoogd van 188,00 euro naar 195,00 euro, met behoud van het koersdoel. Dit bleek maandag uit een rapport van de Duitse bank. DSM neemt het Amerikaanse First Choice Ingredients over, dat hartige smaakstoffen maakt van gefermenteerde zuivel. First Choice heeft een omzet van 75 miljoen dollar en een EBITDA-marge van zo'n 30 procent, wat aanzienlijk hoger is dan de 21,2 procent van DSM Nutrition. Op basis daarvan is de overnamesom van 453 miljoen dollar redelijk, meent Deutsche Bank. Ook gezien de verwachte groei bij First Choice van hoge enkelcijferige percentages en synergievoordelen, verwacht Deutsche Bank dat de overname in 2022 al een bescheiden bijdrage aan de winst per aandeel zal leveren. Het aandeel DSM sloot vrijdag op 177,85 euro. Bron: ABM Financial News

