AEX start handelsweek vermoedelijk licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Beursplein 5 maakt zich waarschijnlijk op voor een rustige handelsdag doordat Wall Street vandaag gesloten is vanwege Labour Day.

Afgelopen week koerste de AEX index op weekbasis met 0,3 procent nog licht hoger op een slot van 787,04 punten, ondanks een terugval van een half procent op vrijdag na de vrijgave van een tegenvallend Amerikaans banenrapport.

Het aantal nieuwe banen in de VS bedroeg in augustus slechts 235.000, waar 750.00 werd verwacht.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak tegen ABM Financial News van een flinke tegenvaller. Marey verwacht dat het commentaar van de Federal Reserve in september nu voorzichtiger van toon zal zijn dan eerdere commentaren en dat de verkrapping in het monetaire beleid langer op zich zal laten wachten dan voorzien.

Dat laatste klinkt beleggers normaal gesproken als muziek in de oren en Wall Street reageerde vrijdag dan ook nauwelijks op de fikse economische tegenvaller. De hoofdindices sloten per saldo vrijwel onveranderd, nadat eerder in handelsweek meerdere malen recordstanden werden aangescherpt.

"Het banenrapport roept vraagtekens op over de lange termijn groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie, maar de waarschijnlijke impact daarvan op het beleid van de Fed leek dat tijdens de handel van vrijdag te compenseren", constateerde analist Yung-Yu Ma van BMO Wealth Management.

Analist Jan Hatzius van zakenbank Goldman Sachs zei daarnaast tegen zakenzender CNBC te voorzien dat de impact van de deltavariant van het coronavirus de komende maanden kan afnemen, waardoor de banengroei vermoedelijk weer zal aantrekken.

In Azië noteert de Nikkei index in Tokio vanochtend 2 procent hoger in de nasleep van het nieuws van vrijdag dat de Japanse premier Yoshihide Suga al na een jaar wil aftreden door zich niet herverkiesbaar te stellen voor het partijvoorzitterschap van Japan’s grootste politieke partij, de LDP. Vrijdag won de Nikkei index ook al 2 procent.

Suga wordt door beleggers terughoudendheid verweten bij het invoeren van nieuwe economische stimuleringsprogramma’s. Onder meer de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Fumio Kishida wordt als een opvolger gezien.

Afgelopen week zei Kishida in een toespraak dat een economisch stimuleringspakket ter waarde van "tientallen biljoenen yen" nodig is om het coronavirus te bestrijden. Daarnaast zei hij dat Japan de huidige extreem lage rentetarieven moet handhaven om de door pandemie getroffen economie te ondersteunen.

Ook de Chinese beurzen noteren vanochtend hoger met winsten tot 1 procent, terwijl de beurzen in Sydney en Seoel amper van hun plaats komen.

De prijs voor een vat ruwe Amerikaanse olie sloot vrijdag na het teleurstellende banenrapport 1,0 procent lager op 69,29 dollar per vat. Op weekbasis steeg de olieprijs wel met 0,8 procent.

De beursagenda is vandaag vrijwel leeg. Later deze week zal de aandacht vooral uitgaan naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat voor donderdag staat geagendeerd.

"Na een zomer van sterke cijfers zijn de tegenstanders van ruim monetair beleid volop in het nieuws. Toch lijkt de ECB komende week nog niets aan het beleid te veranderen", voorziet econoom Bert Colijn van ING.

Bedrijfsnieuws

De Vereniging van Effectenbezitters vroeg Philips om meer duidelijkheid over diens medische probleemdossiers.

Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor DSM van 188,00 naar 195,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index noteerde vrijdag vlak op 4.535,44 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 35.369,09 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 15.363,52 punten.