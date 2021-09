'Chiptekorten volgens Daimler mogelijk pas in 2023 opgelost' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Daimler

(ABM FN-Dow Jones) De topman van Daimler Ola Kallenius heeft gewaarschuwd dat de chiptekorten kunnen aanhouden tot in 2023. Dit schreef persbureau Bloomberg naar aanleiding van een bijeenkomst van Kallenius met journalisten. "Er is hoop dat de situatie begint te verbeteren in het vierde kwartaal", zei Kallenius, hoewel hij er van uitgaat dat het chiptekort ook in 2022 van invloed zal zijn op de productie. Daimler is onder meer het moederbedrijf van Mercedes en de fabrikant waarschuwde recent dat de productie onder druk staat door chiptekorten. In april stuurde Daimler nog duizenden werknemers van zijn fabrieken in Rastatt en Bremen naar huis vanwege een tekort aan halfgeleiders. Bron: ABM Financial News

