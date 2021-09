Drukke macroweek met ECB als hoogtepunt

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een week tegemoet met de nodige macrocijfers en een lege bedrijfsagenda. Hoogtepunt lijkt donderdag te worden, als de Europese Centrale Bank een nieuw rentebesluit afgeeft.

"Na een zomer van sterke cijfers zijn de tegenstanders van ruim monetair beleid volop in het nieuws. Toch lijkt de ECB komende week nog niets aan het beleid te veranderen", voorziet econoom Bert Colijn van ING.

Het is volgens Colijn een roerige zomer geweest voor de centrale bank, waarin de bank het streefdoel voor inflatie verhoogde tot 2 procent en voorzitter Christine Lagarde meermaals aangaf dat de huidige inflatie van tijdelijke aard is. "Met verwachtingen van dalende inflatie in 2022 en 2023 lijkt de ECB dus ver van een eerste renteverhoging verwijderd te zijn."

Toch denkt Colijn wel dat door alle verrassende cijfers, de ECB uiteindelijk wel gedwongen wordt om iets sneller aan een krapper beleid te denken.

Maandag is Wall Street gesloten vanwege Labor Day. Uit Duitsland komen de fabrieksorders, een dag later gevolgd door de Duitse industriële productie en een vertrouwenscijfers van ZEW.

Dinsdag volgt ook het rentebesluit van de centrale ban van Australië en is er een Chinese handelsbalans.

Halverwege de week is er een groeicijfer uit Japan en staan de Amerikaanse vacatures op de rol. Afgelopen vrijdag bleek de banengroei in augustus een fikse tegenvaller. Die maand was sprake van een banengroei van 235.000. De markt had een stijging met circa 750.000 banen verwacht.

Donderdag is er naast het rentebesluit van de ECB aandacht voor het prijspeil in China, een Duitse handelsbalans en uit Amerika de steunaanvragen en de olievoorraden.

Vrijdag wordt bepaald door de industriële productie uit een tal van landen en is er een Duits inflatiecijfer.

Het cijferseizoen is inmiddels wel achter de rug. In Nederland staan komende week alleen cijfers van Eas2pay en InPost geagendeerd. Internationaal is er aandacht voor die van meme stock GameStop en Oracle.