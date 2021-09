Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag lager gesloten, na een teleurstellend Amerikaans banenrapport, maar sloot op weekbasis 0,8 procent hoger. De olieprijs zag zich eerder deze week gesteund door een scherpe daling van de Amerikaanse olievoorraden. Uit de meest recente data van het Amerikaanse agentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de week eindigend op 27 augustus zijn gedaald met 7,2 miljoen vaten tot 425,4 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 1,3 miljoen vaten tot 227,2 miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en diesel daalden met 1,7 miljoen vaten tot 136,7 miljoen vaten. Druk kwam vrijdag van een tegenvallend Amerikaans banenrapport. De cijfers worden als een graadmeter gezien voor de mogelijk vraag naar olie. Uit de data bleek dat het aantal banen in de VS in augustus met 235.000 is gestegen, wat ver onder de verwachte stijging van 750.000 banen was. Daarnaast volgde de markt de ontwikkelingen aan de Amerikaanse Golfkust, waar orkaan Ida eerder in de week leidde tot de sluiting van olie- en gasraffinaderijen. "De bescheiden stijging van de olieprijzen deze week wordt ondersteund door een gunstig macro-sentiment, met optimisme als gevolg van de forse daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden en het feit dat de totale productvoorraden in de VS op het laagste niveau in deze tijd van het jaar sinds 2018 noteren", zei marktanalist Bjørnar Tonhaugen van Rystad Energy. Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,0 procent, ofwel 0,70 dollar, lager op 69,29 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

