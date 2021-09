Wall Street koerst af op vlak slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag vlak met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index noteerde vlak op 4.538,59 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 35.409,22 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent hoger op 15.360,68 punten.

De handelsdag werd volledig gedomineerd door het Amerikaans banenrapport. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt is een bepalende factoor voor het monetaire beleid van de Federal Reserve.

Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in augustus met 235.000 is gestegen, wat ver onder de verwachte stijging van 750.000 banen was. De werkloosheid kwam in augustus uit op 5,2 procent, tegen 5,4 procent een maand eerder.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade sprak van een grote misser. "De Amerikaanse arbeidsmarkt heeft nog een lange weg te gaan", zei hij. De analist concludeerde op basis van het rapport dat het onwaarschijnlijk is dat de Federal Reserve zijn monetaire beleidsriem zal aantrekken.

Op macro-economisch verschenen tevens een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector, die beide een vertraging van de groei in augustus lieten zien.

De euro/dollar noteerde op 1,1896. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op XXX en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1873 op de borden.

Olie noteerde vrijdag 0,8 procent lager.



Wall Street is maandag gesloten vanwege Labour Day.

Bedrijfsnieuws

Hewlett Packard Enterprise hervat zijn aandeleninkoopprogramma en presteerde het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Hewlett profiteerde van een coronagedreven vraag naar zijn producten. Hewlett Packard verhoogde tevens de winstverwachting voor het hele boekjaar. Het concern voorziet een aangepaste winst per aandeel van 1,88 tot 1,96 dollar per aandeel, waar eerder nog werd uitgegaan van op 1,82 tot 1,94 dollar per aandeel. Hewlett Packard steeg 1,1 procent.

Broadcom heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt. Voor het lopende kwartaal voorziet Broadcom een omzet van circa 7,35 miljard dollar en een aangepast EBITDA van circa 61 procent van de verwachte omzet. Het aandeel won 1,3 procent.

Apple steeg 0,3 procent, nu het conflict van de techreus met appmakers over de marktmacht van de iPhone-maker een vervolg lijkt te krijgen voor rechtbanken in Brussel en Washington. Apple stemde er eerder deze week nog mee in dat sommige bedrijven links binnen apps mogen creëren naar pagina's om in te loggen bij die bedrijven. Zo kunnen bedrijven zoals Spotify en Netflix omzeilen dat Apple een percentage van hun abonnementsgelden pakt.