Opnieuw goede week voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft opnieuw een goede week achter de rug. De AEX sloot vrijdag op 789,55 punten, waardoor er op weekbasis een winst restte van 0,3 procent, na het slot op 787,04 punten een week eerder.

"Beleggers zijn ervan overtuigd dat we geen nieuwe, strenge lockdowns krijgen en de centrale banken de geldkraan niet snel dicht zullen draaien", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Alles valt op dit moment goed voor beleggers, een Goudlokje-scenario."

Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx zijn "tekenen van vermoeidheid nog niet zichtbaar" en zal het niet lang duren voor de AEX de 800 punten aantikt.

Het zwaartepunt van de week was op vrijdag, met de publicatie van het Amerikaanse banenrapport. Met maar 235.000 nieuwe banen in augustus, was er sprake van een flinke tegenvaller. Er was vooraf gerekend op circa 750.000 banen.

"In de horecasector kwam er geen baan bij en daar moet toch nog altijd een flink deel van de banengroei vandaan komen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Marey verwacht dat het commentaar van de Federal Reserve in september voorzichtiger van toon is dan eerdere commentaren en dat de verkrapping in het monetaire beleid langer op zich laat wachten dan voorzien.

Het muntpaar euro/dollar koerste aan het begin van de week rond 1,1799, terwijl er vrijdagavond een stand van 1,1884 op de borden stond. De euro trok wat aan na een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell een week eerder, die door de markt als 'dovish' werd opgevat. Ook inflatiecijfers uit de eurozone deden de Europese munt in waarde stijgen. Uit voorlopige cijfers bleek dat de consumentenprijzen in de muntunie in augustus met 3,0 procent zijn gestegen. In juli kwam de inflatie nog uit op 2,2 procent en in juni op 1,9 procent. Vooraf hadden geraadpleegde economen gerekend op een inflatieniveau van 2,7 procent in augustus.

De kerninflatie, die voor de Europese Centrale Bank belangrijk is, kwam in augustus uit op 1,6 procent. Dat was in juli slechts 0,7 procent.

Dat de euro zou stijgen op de inflatiedata, was volgens Commerzbank ook verwacht, zeker als de data boven de verwachting uit zouden komen. Volgens econoom Bert Colijn van ING was de forst toename verwacht, hoewel de omvang ervan groter was dan de markt had voorzien. Toch laten de inflatiecijfers volgens de econoom geen structureel hogere inflatie zien, dus de ECB zal de huidige stijging nog steeds als tijdelijk beschouwen.

Volgende week donderdag komt de ECB met een nieuw rentebesluit. Economen van UBS sluiten niet uit dat de ECB zal hinten dat de opkopen in het vierde kwartaal in een lager tempo zullen plaatsvinden. De voorzitter van de Oostenrijkse centrale bank Robert Holzmann zei dinsdag al volgens Bloomberg dat wat hem betreft de maandelijkse opkopen die de Europese Centrale Bank doet via het PEPP vanaf het vierde kwartaal wel in een lager tempo kunnen worden uitgevoerd.

Naast het banenrapport was er afgelopen week ook aandacht voor de inkoopmanagersindexen. Die lieten voor de meeste landen groeivertragingen zien.

Econoom Joe Hayes van Markit sprak in een toelichting van "opnieuw een solide resultaat" voor de eurozone. De arbeidsmarkt presteert goed, vindt de econoom, en zal de groei, die met name binnenlands gedreven is, verder aanjagen. Een nieuw kwartaal van groei lijkt dan ook in het vat te zitten. Vermoedelijk zal de eurozone voor het einde van dit jaar, of mogelijk zelfs eerder, weer op het niveau van de coronacrisis zitten. Wel lijkt het momentum wat af te nemen, aldus Hayes.

In China waren de cijfers minder opbeurend. Zowel de industrie als de dienstensector kromp. Econoom Wang Zhe van Caixin verklaarde de dalingen door de opleving van het aantal coronabesmettingen in China eind juli, waardoor de autoriteiten in Beijing zich genoodzaakt zagen om hard in te grijpen en weer strenge maatregelen af te kondigen.

De olieprijzen stegen afgelopen week met 1,0 procent, deels ondersteund door de scherpe daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden, zelfs nadat OPEC+ geen rem zette op zijn plan om de olieproductie geleidelijk te verhogen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg Just Eat Takeaway.com aanzienlijk met 8,4 procent. Er zijn momenteel veel ontwikkelingen in de Verenigde Staten gaande, waar de stad New York heeft besloten om de huidige regelgeving rond maaltijdbezorgers permanent te maken, waaronder regels over een maximum commissie. Niet iedereen is het met de plannen eens. Zo heeft de burgemeester van San Francisco al eerder vraagtekens gezet bij het permanent maken van de regels.

Prosus won 7,8 procent, na de aankondiging van de overname van de Indiase betaalspecialist Billdesk. Jefferies sprak van een goede overnamedeal, die evenwel vermoedelijk weinig zal bijdragen aan de beurswaarde van de investeerder. ING verlaagde het koersdoel voor Prosus van 120 naar 110 euro, maar herhaalde de koopaanbeveling voor de internetinvesteerder.

Philips trok met 4,9 procent aan, onder meer na een koopadvies van ING. Volgens analisten van de bank is het aandeel te hard afgestraft na terugroepacties van beademingsapparatuur. Ook kan Philips na groen licht van de FDA beginnen met het repareren van zijn DreamStations in de VS. Het geluiddempende schuim in de machines die de ademhaling tijdens de slaap ondersteunen, kan deeltjes uitstoten die de luchtwegen irriteren. De gassen kunnen ook giftig zijn of mogelijk zelfs kanker veroorzaken, meldde Philips destijds. Het bedrijf denkt alle herstelwerkzaamheden en vervangingen binnen ongeveer 12 maanden te kunnen afronden. Tot slot werd donderdag gemeld dat de desinvestering van de tak Huishoudelijk apparatuur aan Hillhouse Investment is afgerond.

Unibail-Rodamco-Westfield sloot op weekbasis 5,8 procent lager. ArcelorMittal daalde 4,1 procent.

In de AMX won Galapagos 6,9 procent. Topman Onno van de Stolpe van Galapagos gaat met pensioen, maar blijft wel aan tot een opvolger is gevonden. De afgelopen jaren explodeerde de koers, maar nu staat de koers weer op hetzelfde niveau als in 2016 na onder meer tegenvallers bij de introductie van reumamedicijn filgotinib. Jefferies noemt het vertrek van Van de Stolpe niet verrassend maar vraagt zich wel af wat de impact zal zijn op het sluiten van licentiedeals.

Fugro won 7,6 procent. De bodemonderzoeker kreeg een kleine koersdoelverhoging van ING.

Eurocommercial Properties leverde 4,5 procent in en Fagron daalde met 2,3 procent.

Onder de kleinere aandelen won Vivoryon Therapeutics 8,4 procent en CTP 9,1 procent, terwijl CM.com 2,3 procent daalde. Het bedrijf haalde met succes 100 miljoen euro op met de uitgifte van converteerbare leningen. Verder meldde CM.com ook dat de twee oprichters Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers 250.000 aandelen hebben verkocht. Deze aandelen werden verkocht voor 41,00 euro per aandeel.

Het lokaal genoteerde NX Filtration schoot maar liefst 25,5 procent omhoog na sterke cijfers. In de eerste helft van dit jaar zag NX de omzet flink zien stijgen, terwijl ook de brutowinst goed aantrok, maar door de beursgang werd er wel een stevig verlies geleden.