Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,6 procent tot 471,93 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,4 procent op 15.781,20 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,1 procent op 6.689,99 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent lager op 7.138,35 punten.

De handelsdag werd vrijdag gedomineerd door het Amerikaanse banenrapport. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt is een bepalende factoor voor het monetaire beleid van de Federal Reserve. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in augustus met 235.000 is gestegen, wat veel minder is dan de 750.000 banen die werden verwacgt. De werkloosheid kwam in augustus uit op 5,2 procent, tegen 5,4 procent een maand eerder.

ING zei ondanks de tegenvallende cijfers geen reden voor somberheid te zien. Econoom James Knightley schreef de tegenvallende cijfers toe aan het stijgende aantal coronavirusgevallen en ziekenhuisopnames, waardoor consumenten en bedrijven voorzichtiger werden. Volgens de econoom zijn de onderliggende fundamenten goed en is het duidelijk dat bedrijven nieuw personeel willen aannemen, maar moeite hebben de juiste werknemers te vinden. "Hoe dan ook lijkt een afbouw [van het beleid] van de Fed in september onwaarschijnlijk", zei hij.

Daarnaast kreeg de markt een reeks inkoopmanagersindices voor de dienstensector gepresenteerd. Het groeitempo van de dienstensector van de eurozone is in augustus licht gedaald. De index daalde van 59,8 in juli naar 59,0.

De Duitse dienstensector liet een vertraging van de groei zien in augustus. Dat was ook het geval in Frankrijk, terwijl de groei in Italië stabiliseerde. In Spanje vertraagde het groeitempo licht, maar in het Verenigd Koninkrijk was sprake van een beduidend minder sterke groei.

De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in juli op maandbasis gedaald met 2,3 procent. Op jaarbasis stegen de verkopen met 1,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1880. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1878 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1873 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,5 procent lager.

Bedrijfsnieuws

AstraZeneca en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt in de kwestie over de levering van het coronavaccin door de Britse farmaceut. Het aandeel AstraZeneca noteerde ruim 1,0 procent hoger.

Vermogensbeheerder Ashmore Group daalde ruim 3,5 procent, na tegenvallende jaarcijfers.

In Parijs won Vivendi circa 1 procent, Danone steeg ruim 0,5 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield circa 2,5 procent daalde.

In Frankfurt ging Covestro aan kop met een winst van 0,5 procent. Volgens Duitse media zou Coverstro mogelijk 10 procent van zijn personeel willen ontslaan. Slechts drie van de 50 hoofdfondsen eindigden vrijdag in de plus. Delivery Hero daalde 1,8 procent, terwijl Heidelbergcement circa 1,7 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.533,67 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood.