VEB vraagt Philips om meer duidelijkheid

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) De Vereniging van Effectenbezitters heeft Philips om meer duidelijk over diens medische probleemdossiers gevraagd. Door problemen met zijn beademingsapparatuur heeft Philips inmiddels al een half miljard euro opzij gezet. Maar, zo benadrukt de VEB, het verlies aan beurswaarde is met circa 10 miljard euro vele malen groter. "Beleggers lijken het vertrouwen kwijt." Philips riep de ademhalingsondersteunende apparaten terug, omdat het schuim dat wordt gebruikt om het geluid van de machines te dempen kan verslechteren en kleine deeltjes kan uitstoten die de luchtwegen irriteren. De vrijgekomen gassen kunnen ook giftig zijn of mogelijk zelfs kanker veroorzaken, meldde Philips destijds. De VEB wil vooral weten of Philips ervan overtuigd is dat de genomen voorziening voldoende is, en er niet nogmaals een verhoging komt. Aanvankelijk trof Philips een voorziening van 250 miljoen euro, die later dus moest worden verdubbeld. Bron: ABM Financial News

