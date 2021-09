AEX lager gesloten na banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies gesloten, na een teleurstellend banenrapport.



De AEX index daalde 0,5 procent tot 789,55 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,1 procent liet optekenen en voor de AScX een vlak slot resteerde.

De handelsdag werd vooral gedomineerd door de Amerikaanse banengroei.

Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in augustus met 235.000 is gestegen, wat veel minder was dan de verwachte stijging van 750.000 banen. De werkloosheid kwam in augustus uit op 5,2 procent, tegen 5,4 procent een maand eerder.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak tegen ABM Financial News van een flinke tegenvaller. Marey verwacht dat het commentaar van de Federal Reserve in september voorzichtiger van toon is dan eerdere commentaren en dat de verkrapping in het monetaire beleid langer op zich laat wachten dan voorzien.

De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in juli op maandbasis gedaald met 2,3 procent. Op jaarbasis stegen de verkopen wel, met 1,8 procent. De groei van de dienstensector van de eurozone is in augustus licht gedaald. De inkoopmanagersindex daalde van 59,8 in juli naar 59,0.

Econoom Joe Hayes van Markit sprak in een toelichting van "opnieuw een solide resultaat". De arbeidsmarkt presteert daarbij goed, vindt de econoom, en zal de groei, die met name binnenlands gedreven is, verder aanjagen. Een nieuw kwartaal van groei lijkt dan ook in het vat te zitten. Vermoedelijk zal de eurozone voor het einde van dit jaar, of mogelijk zelfs eerder, weer op het niveau van de coronacrisis zitten. Wel lijkt het momentum wat af te nemen, aldus Hayes.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag verschenen in de VS de inkoopmanagersindices voor de dienstensector, die beide een groeivertraging in augustus lieten zien.

De euro/dollar noteerde op 1,1880. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1878 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1873 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,5 procent lager.

Richting 900 punten

Volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets zit de AEX in een spannende en belangrijke fase. "Zoals eerder gesignaleerd is de koers op weg naar een tijdelijke top, die naar onze mening nog niet gezet is. Idealiter zien we nog een stijging richting de 812 punten voor een top, maar vanaf hier nemen de korte termijn risico’s toe", waarschuwde Van den Akker.

"Toch verwachten we dat het neerwaarts potentieel zeer en zeer beperkt is en iedere daling richting de horizontale steun op 776 punten gekocht moet worden, omdat de trein richting het koersdoel op AEX 900 punten al lang en breed vertrokken is", aldus de technisch analist.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten slechts XXX van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ASMI met een winst van 0,7 procent, gevolgd door Unilever en Signify met winsten van respectievelijk 0,4 procent en 0,2 procent.

Besi was met een verlies van 2,9 procent de sterkste daler. Donderdag was het aandeel ook al een sterke daler. Berenberg verlaagde toen het advies voor Besi van Kopen naar Houden. Unibail-Rodamco-Westfield verloor vandaag 2,9 procent en Heineken daalde 1,6 procent.

DSM sloot vlak, nadat het speciaalchemiebedrijf bekendmaakte zuivelconcern First Choice Ingredients gekocht te hebben voor 453 miljoen dollar. Degroof Petercam sprak van een goede versterking voor DSM, maar Morgan Stanley noemde de betaalde prijs wel aan de hoge kant.

In de AMX trok Arcadis de kar met een winst van 1,6 procent. Alfen steeg 1,4 procent, terwijl PostNL 1,2 procent won. Inpost bungelde onderaan met een verlies van 2,8 procent. Air France-KLM noteerde 1,8 procent lager.

In de AScX ging CTP aan kop met een winst van 2,8 procent. Wereldhave verloor 1,6 procent en Pharming daalde 1,4 procent.

HAL heeft een overeenkomst getekend met TechnipFMC voor de acquisitie van een belang van 9,9 procent in Technip Energies. De investeerder steeg 0,7 procent.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.533,67 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood.