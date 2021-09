Video: AEX-trein naar 900 punten al vertrokken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX zit in een spannende en belangrijke fase. Dit zei technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera van ABM Financial News. "Zoals eerder gesignaleerd is de koers op weg naar een tijdelijke top, die naar onze mening nog niet gezet is. Idealiter zien we nog een stijging richting de 812 punten voor een top, maar vanaf hier nemen de korte termijn risico’s toe", waarschuwde Van den Akker. "Toch verwachten we dat het neerwaarts potentieel zeer en zeer beperkt is en iedere daling richting de horizontale steun op 776 punten gekocht moet worden, omdat de trein richting het koersdoel op AEX 900 punten al lang en breed vertrokken is", aldus de technisch analist. Klik hier voor: AEX-trein naar 900 punten al vertrokken Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.