Futures wijzen op afwachtende opening Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een iets hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,2 procent in het groen. De aandacht zal vanmiddag vooral uitgaan naar het officiële banenrapport voor augustus. De grote vraag is volgens hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque hoe de deltavariant van de coronavirus op het herstel van de Amerikaanse banenmarkt drukt. Na 943.000 nieuwe banen in juli, is het getal voor augustus zeer onzeker, merkte de econoom op. De taxaties lopen ver uiteen, van 375.000 tot 1,027 miljoen nieuwe banen, aldus Keppenne. Ook zullen bellegers oog hebben voor de Amerikaanse inkoopdata. Vanochtend bleek in Europa dat de groei in de dienstensector in augustus iets vertraagde. De Chinese dienstensector liet zelfs een heel duidelijke krimp zien, nadat Beijing eind juli hard ingreep om een nieuwe opleving van het coronavirus de kop in te drukken. Olie noteerde vrijdag in het groen. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 0,2 procent tot 70,14 dollar, terwijl een november-future Brent 0,6 procent duurder werd op 73,43 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1870. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1876 op de borden. Bedrijfsnieuws Hewlett Packard Enterprise hervat zijn aandeleninkoopprogramma en presteerde het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Hewlett profiteerde van een coronagedreven vraag naar zijn producten. Hewlett Packard verhoogde tevens de winstverwachting voor het hele boekjaar. Het concern voorziet een aangepaste winst per aandeel van 1,88 tot 1,96 dollar per aandeel, waar eerder nog werd uitgegaan van op 1,82 tot 1,94 dollar per aandeel. Hewlett Packard lijkt vlak te openen. Broadcom heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt. Voor het lopende kwartaal voorziet Broadcom een omzet van circa 7,35 miljard dollar en een aangepast EBITDA van circa 61 procent van de verwachte omzet. Het aandeel lijkt bijna een procent hoger te gaan openen. Slotstanden De S&P 500 index steeg donderdag 0,3 procent tot 4.536,95 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 35.443,82 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 15.331,18 punten. Bron: ABM Financial News

