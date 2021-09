Europese beurzen blijven rond middaguur dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag rondom de slotnoteringen van donderdag in afwachting van het banenrapport van de Verenigde Staten over augustus.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een daling van 0,2 procent op 473,70 punten. De Duitse DAX noteerde vlak op 15.846,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,3 procent met een stand van 6.739,99 punten. De Britse FTSE schreef vrijdag 0,1 procent bij op 7.172,35 punten.

Mocht het banenrapport van de VS positief verrassen, plaatst dat een renteverhoging door de Federal Reserve niet later op de agenda dan waar deze nu staat. Bij een tegenvaller zal de Fed vermoedelijk meer geduld opbrengen met verkrappen. Dat maakt dat goed banennieuws geen goed nieuws is voor de aandelenmarkten.

Voor de Amerikaanse banengroei wordt vooraf rekening gehouden met 720.000 banen tegen 943.000 in juli. De werkloosheid daalt naar verwachting van 5,4 naar 5,2 procent.

De inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren van Japan en China stonden over augustus onder druk met voor China een draai naar krimp, voor Japan een niveau dicht op de 40, waar 50 een grens tussen groei en krimp markeert.

Spanje hield met een index van meer dan 60 de groei in de sector goed vast, Italië zag de groei stabiliseren, Frankrijk, Duitsland en de eurozone rapporteerden een lichte afname in de groei. Het Verenigd Koninkrijk meldde nog wel groei van zijn dienstenbranche, maar deze lag wel een stuk lager dan in juli.

Na publicatie van het banenrapport komt de aandacht in de Verenigde Staten te liggen op de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector voor augustus van Markit en ISM.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 70,12 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 73,42 dollar werd betaald, een stijging van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1872. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1875 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1876 op de borden.



Bedrijfsnieuws

AstraZeneca en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt in de kwestie over de levering van het coronavaccin door de Britse farmaceut. Het aandeel AstraZeneca noteerde 0,2 procent hoger.

Zowel in Parijs als in Frankfurt noteerden de meeste koersen van de hoofdaandelen in de buurt van het vorige slot, maar er waren wel wat uitzonderingen. Zo daalde het aandeel Worldline in Parijs 2,4 procent en dikte de koers van het aandeel Danone 1,6 procent aan. Op de Duitse beurs moest de koers van het aandeel Delivery Hero 1,7 procent laten gaan. Online supermarkt Ocado daalde in Londen 2,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 0,3 procent tot 4.536,95 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 35.443,82 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 15.331,18 punten.