Video: beursexperts weer positief voor AEX

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts zien het zonnetje weer schijnen. Dit blijkt vrijdag uit de maandelijkse enquete van analist Corne van Zeijl. Een derde van de experts verwacht dat de AEX deze maand met meer dan 2 procent zal stijgen en slechts 23 procent rekent op een daling. "Sommige profs vinden de beurs wel te duur, maar zien nog geen triggers voor een crash. Anderen zien wel bubbeltjes, maar dan vooral in dingen als crypto's, Robinhood aandelen en meme stocks", aldus Van Zeijl. Top & flop Voor september hebben de beursexperts vooral vertrouwen in Prosus, maar ook Aegon en Royal Dutch Shell staan op de favorietenlijst. Minder vertrouwen is er in Just Eat Takeaway. Ook Unibail-Rodamco-Westfield en Adyen staan op de lijst met floppers. Klik hier voor: beursexperts weer positief voor AEX Bron: ABM Financial News

