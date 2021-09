Valuta: euro kan boven 1,19 dollar uitstijgen

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag dicht op de 1,19 dollar en kan over dat niveau heen worden getild als het Amerikaanse banenrapport over augustus tegenvalt.

"De euro is door de weerstand van 1,1860 dollar heen gebroken", aldus analist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Daarmee komt de 1,19 dollar in beeld, maar wij verwachten niet dat ook deze hindernis met verve wordt genomen. Daar is echt een solide stijging van de Europese munt voor nodig", aldus Boele.

De specialist gaf vrijdag aan dat een beduidend tegenvallend banenrapport van de Verenigde Staten een verder steun in de rug voor de euro kan betekenen, maar dat een significante meevaller niet direct impliceert dat de euro weer daalt naar 1,17 dollar. "De markt is momenteel negatief op de dollar en een cijfer dat de renteverwachtingen stimuleert heeft wel wat positieve invloed op de dollarkoers, maar niet genoeg om de munt terug te laten stijgen naar het peil waar het aantal weken geleden noteerde", aldus Boele.

Boele gaf vrijdag aan dat vanaf volgende week, nadat maandag Wall Street gesloten blijft in verband met Labor Day, vrijwel iedereen in de markt weer terug is van vakantie en volumes daarmee weer terug zijn op de oude niveaus.

Volgende week donderdag is de ECB aan zet. Het inflatiedoel van de bank is veranderd van onder maar dichtbij 2 procent naar 2 procent. De raad van bestuur van de ECB is van oordeel dat bij de onderliggende inflatie voldoende vooruitgang is geboekt, zodanig dat deze in overeenstemming is met de stabilisering van de inflatie op twee procent op middellange termijn. Dit kan ook betekenen dat de inflatie gedurende een overgangsperiode gematigd boven de doelstelling uitkomt", zo haalde Boele vrijdag de ECB in een eerder commentaar van de bank aan.

"Het kan dat de rente pas na 2024 voor het eerst omhoog gaat. Daarom rekenen we er op dat de ECB verruimingsgezind blijft klinken. We zien dan ook geen reden voor een verdere stijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar, tenzij de Amerikaanse dollar meer onder druk staat", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

Volgende week beslist verder ook een aantal andere centrale banken over het monetair beleid met om te beginnen de Australische centrale bank. ABN AMRO denkt dat deze de beleidsrente en het rentedoel op driejaars staatspapier ongewijzigd laat op 0,10 procent.

Voor de centrale bank van Canada verwacht ABN AMRO ook dat de beleidsrente ongewijzigd blijft en bij de Poolse centrale bank voorziet het eveneens geen wijzigingen.

De Zwitserse centrale bank publiceert volgende week de vreemdevalutareserve-cijfers van augustus. "Als de centrale bank geïntervenieerd heeft, dan is dit in deze cijfers te zien."

De inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren van Japan en China stonden over augustus onder druk met voor China een draai naar krimp, voor Japan een niveau dicht op de 40, waar 50 een grens tussen groei en krimp markeert.

Spanje hield met een index van meer dan 60 de groei in de sector goed vast, Italië zag de groei stabiliseren, Frankrijk, Duitsland en de eurozone rapporteerden een lichte afname in de groei. Het Verenigd Koninkrijk meldde nog wel groei van zijn dienstenbranche, maar deze lag wel een stuk lager dan in juli.

Taxaties

Voor de Amerikaanse banengroei wordt vooraf rekening gehouden met 720.000 banen tegen 943.000 in juli.

Na publicatie van het banenrapport komt de aandacht in de Verenigde Staten te liggen op de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector voor augustus van Markit en ISM.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,1875 dollar. De Europese munt noteerde eveneens onveranderd op 0,8583 Britse pond. Het Britse pond noteerde vrijdag stabiel op 1,3836 dollar.