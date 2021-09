AEX licht hoger in afwachting Amerikaans banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur steeg de AEX fractioneel tot 793,59 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING bespeurt wat terughoudendheid onder beleggers. "Beleggers wachten het arbeidsmarktrapport uit de VS af", aldus Wiersma.

"Zijn er meer banen bijgekomen dan verwacht? Dan wordt de kans groter dat de Amerikaanse centrale bank de geldkraan eerder dicht zal draaien en minder obligaties gaat opkopen", zo stelde de investment manager.

"Die obligatieaankopen hebben voor neerwaartse druk op de rentes gezorgd. Als de rente snel stijgt, kan dat ongunstig zijn voor de beurzen. Valt het aantal nieuwe banen tegen, dan geldt het omgekeerde en neemt het risico van een snelle rentestijging af", aldus Wiersma. "Goed nieuws voor de economie zou wel weer eens slecht nieuws voor de beurzen kunnen zijn en omgekeerd."

Met de zwakke macro-economische data van de laatste tijd zal de werkelijke verwachting van de markt er wel wat onder liggen, zo stellen analisten van IG. "Dus verwacht een hevigere reactie als de verwachtingen verslagen worden, dan als ze tegenvallen." Ook IG verwacht dat een "fikse tegenvaller" voor een uitstel van tapering kan zorgen, waardoor markten niet hoeven te dalen en zelfs kunnen stijgen.

Het banenrapport van ADP was woensdagmiddag een duidelijke tegenvaller. Het aantal banen steeg in augustus met 374.000. De markt rekende vooraf echter op een toename met 600.000 banen.

In Europa kregen beleggers cijfers over de dienstensector te verwerken. De groei van de dienstensector van de eurozone daalde in augustus licht. De index die de activiteit van de dienstensector meet, kwam in augustus uit op 59,0 tegen 59,8 in juli en een voorlopige meting van 59,7.

Econoom Joe Hayes van Markit sprak in een toelichting van "opnieuw een solide resultaat". De arbeidsmarkt presteert daarbij goed, vindt de econoom, en zal de groei, die met name binnenlands gedreven is, verder aanjagen. Een nieuw kwartaal van groei lijkt dan ook in het vat te zitten. Vermoedelijk zal de eurozone voor het einde van dit jaar, of mogelijk zelfs eerder, weer op het niveau van de coronacrisis zitten. Wel lijkt het momentum wat af te nemen, aldus Hayes.

Het muntpaar euro/dollar koerste op een niveau van 1,1875. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Signify aan kop met 1,3 procent koerswinst. Prosus daalde juist 1,5 procent.

DSM en HAL kondigden voorbeurs overnames aan. Het aandeel DSM steeg 0,1 procent en HAL zelfs 1,1 procent.

In de AMX klom Galapagos 1,2 procent. Inpost verloor 3,5 procent.

In de AScX bleven uitschieters achterwege. CTP won 1,0 procent, terwijl Pharming 0,9 procent inleverde.

Lokaal viel de koerswinst van DGB Group op van 5,1 procent.