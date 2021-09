Reddit overweegt beursgang in VS - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Reddit heeft adviseurs ingeschakeld om de mogelijkheden van een beursgang in de Verenigde Staten te onderzoeken. Dit meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van bronnen. Afgelopen maand werd Reddit in een private financieringsronde gewaardeerd op 10 miljard dollar. Tegen de tijd dat het online platform naar de beurs gaat volgend jaar, hoopt Reddit een waardering te hebben van meer dan 15 miljard dollar, zo stelde één van de bronnen. De planning en omvang van de beursgang hangen wel af van marktontwikkelingen, zo waarschuwden de bronnen. In een recent interview in de New York Times liet CEO Steve Huffman al weten plannen te hebben voor een beursgang, maar zei toen niets over de timing ervan. Bron: ABM Financial News

