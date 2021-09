DSM koopt First Choice Ingredients Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft voor een ondernemingswaarde van 453 miljoen dollar zuivelconcern First Choice Ingredients aangekocht. Dit maakte het Nederlandse speciaalchemiebedrijf vrijdag voorbeurs bekend. DSM lijft daarmee een onderneming in met een voor dit jaar geraamde omzet van 75 miljoen dollar. Het Nederlandse speciaalchemiebedrijf betaalt 19,8 keer de verwachte aangepaste EBITDA in 2021 van 23 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA-marge van First Choice zal dit jaar rond de 30 procent liggen. DSM wil met First Choice de groei in voeding en dranken versnellen. De omzet en EBITDA van First Choice zijn in de afgelopen jaren met bijna 10 procent per jaar gegroeid en dit groeitempo zal vermoedelijk aanhouden. Vermoedelijk draagt de overnameprooi in 2022 circa 0,10 euro aan de winst per aandeel DSM bij. Mits de mededingingsautoriteiten meewerken, denkt DSM de overname nog voor het einde van dit jaar te kunnen afronden. Het aandeel DSM sloot donderdag vlak op 177,80 euro. Bron: ABM Financial News

