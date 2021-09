Rustige opening Damrak voorzien in aanloop naar banenrapport

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een neutrale opening tegemoet.

Donderdag koerste de AEX na een licht lagere opening geleidelijk steeds hoger, waardoor uiteindelijk met een winst van 0,4 procent op 793,32 punten een recordstand werd neergezet.

Op Wall Street wonnen donderdagavond ook hoofdgraadmeter S&P 500 en techbeurs Nasdaq enkele tienden van een procent en ook deze indices scherpten daarmee hun hoogste standen ooit aan. Het was alweer de vierenvijftigste keer dit jaar dat de S&P op slotbasis op een recordstand sloot.

Vanmiddag om half drie zal alle aandacht uitgaan naar het Amerikaanse banenrapport over augustus dat door de Federal Reserve nauwkeurig zal worden bestudeerd voor toetsing van zijn monetaire beleid.

Analisten rekenen in doorsnee op een banengroei van 725.000, na een groei van 943.000 in juli, een daling van de werkloosheid van 5,4 procent naar 5,2 procent en een stijging van het gemiddelde uurloon met 0,3 procent, bij een participatiegraad van 61,8 procent.

"Het banenrapport kan een aanzienlijke impact hebben op de aandelen- en obligatiemarkten, vooral omdat het meer inzicht kan geven over de start van de QE-afbouw door de Federal Reserve", zei strateeg Jim Paulsen van Leuthold Group. "Er zijn zorgen in de markt dat de aanhoudende stijging van de deltavariant de economische groei zodanig kan verzwakken dat de Fed gedwongen wordt de monetaire verruiming pas volgend jaar terug te draaien”, voegde Paulsen toe.

In Azië werden beleggers vanochtend geconfronteerd met het nieuws dat de Japanse premier Yoshihide Suga al na een jaar wil aftreden. De leider van de regerende Liberaal-Democratische Partij zei tijdens een partijbijeenkomst zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor het partijvoorzitterschap. De LDP is de gedoodverfde favoriet voor de parlementsverkiezingen volgend maand.

Japanse beleggers haalden opgelucht adem doordat Suga vooral terughoudendheid wordt verweten bij het invoeren van nieuwe economische stimuleringsprogramma’s. De Nikkei index in Tokio klom vanochtend met circa 2 procent. Voor de rest lieten de Aziatische aandelenmarkten juist een verdeeld beeld zien.

Uit cijfers van Markit kwam een krimp van zowel de Chinese als de Japanse dienstensector in augustus naar voren. Econoom Wang Zhe van Caixin verklaarde de daling in China door de opleving van het aantal coronabesmettingen eind juli, waardoor de autoriteiten in Beijing zich genoodzaakt zagen om hard in te grijpen en weer strenge maatregelen af te kondigen.

Later vandaag staan ook de vrijgave's van de inkoopmanagersindices voor de dienstensector in de eurozone en de VS op de agenda.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 2,0 procent hoger op 69,99 dollar op de New York Mercantile Exchange. De OPEC en zijn bondgenoten, bekend als OPEC+, besloten woensdag om vast te houden aan het in juli overeengekomen plan om de olieproductie vanaf augustus elke maand met 400.000 vaten per dag te verhogen.

Sommige analisten hadden verwacht dat OPEC+ een vertraging zou overwegen bij het opheffen van de productiebeperkingen vanwege de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus en het daaruit voortvloeiende effect op de vraag naar energie.

De markt ziet zich echter gesteund door orkaan Ida, die heeft geleid tot de sluitingen van olie- en gasraffinaderijen in de Golf van Mexico. Het opnieuw opstarten zou weken kunnen duren en de prijzen ondersteunen.

Bedrijfsnieuws

HAL tekende een overeenkomst met TechnipFMC voor de acquisitie van een belang van 9,9 procent in Technip Energies. HAL betaalt per aandeel 11,15 euro. Daarmee is de prijs voor het totale belang van net geen 10 procent 196 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg donderdag 0,3 procent tot 4.536,95 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 35.443,82 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 15.331,18 punten.