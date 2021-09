ABN Amro: Nederlandse economie terug naar normaler groeitempo Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie is na het loslaten van de coronarestricties sterk begonnen aan het herstel, maar zal spoedig naar een normaler groeitempo gaan. Dit verwachten economen van ABN AMRO vrijdag in een rapport. Een flinke groei van de consumptie en de uitvoer in het tweede kwartaal van 2021 resulteerden in een groei van het bruto binnenlands product van 3,1 procent vergeleken met een krimp van 0,8 procent in het voorgaande kwartaal, zo merkte ABN AMRO op. Ten opzichte van een jaar eerder, het tweede kwartaal van 2020 en tevens het dieptepunt van de pandemie, groeide het bbp met maar liefst 10 procent. "Waar de restricties eerder de val van activiteit bepaalden, bepaalt de afbouw ervan nu ook het herstel", concludeerden de economen. De stevige inhaalgroei van de consumptie en de uitvoer in het tweede kwartaal kalft wel af, zo ziet de bank, waardoor de groei in de komende kwartalen normaliseert. "Als de activiteit eenmaal is teruggeveerd naar het oorspronkelijke niveau wordt groei ook minder vanzelfsprekend." Risico’s liggen volgens de bank in een de verspreiding van de deltavariant, krapte op de arbeidsmarkt en aanhoudende problemen bij internationale aanvoerlijnen. ABN AMRO verwacht dat de Nederlandse economie in 2021 met 3,9 procent op jaarbasis groeit en in 2022 met 2,8 procent. Bron: ABM Financial News

