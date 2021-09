HAL neemt belang van bijna 10% in Technip Energies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL heeft een overeenkomst getekend met TechnipFMC voor de acquisitie van een belang van 9,9 procent in Technip Energies. Dit maakte de Nederlandse investeerder vrijdag voorbeurs bekend. HAL betaalt per aandeel 11,15 euro. Daarmee is de prijs voor het totale belang van net geen 10 procent 196 miljoen euro. Het aandeel Technip Energies sloot donderdag op 11,03 euro. Technip Energies is een engineering- en technologiebedrijf dat zich voornamelijk richt op energie- en downstreammarkten, waaronder energietransitie. De onderneming heeft ongeveer 15.000 werknemers en is genoteerd aan Euronext Parijs. De omzet over 2020 bedroeg 5,7 miljard euro. HAL zal eerst een belang van 4,9 procent in Technip Energies van TechnipFMC verwerven. Dat gebeurt al in de komende dagen. HAL moet nog wel goedkeuring krijgen van de Braziliaanse mededingingsautoriteiten voor de resterende 5,0 procent. Na de verwerving geldt een lock-up van 180 dagen voor HAL. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

