Correctie: Beursblik: HAL zet oorlogskas aan het werk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TechnipFMC

(ABM FN-Dow Jones) De overname van een belang in Technip Energies door HAL is "eigenlijk precies zoals we HAL al heel lang kennen". Dit zegt analist Thijs Berkelder van ABN AMRO Oddo vrijdag tegen ABM Financial News. HAL koopt namelijk een wereldmarktleider voor een discountprijs, aldus Berkelder. "TechnipFMC is een marine en offshore energy contractor en past dus prima in de portefeuille met Vopak, Boskalis en SBM Offshore", meent de analist van ABN AMRO Oddo. Fugro concurreert af en toe in hun Marine Asset Integrity activiteiten met Technip, aldus Berkelder. Het belangrijkste lijkt volgens de analist dat HAL laat zien dat het de oorlogskas inzet voor solide lange termijn investeringen "met flinke upside". Juist die kaspositie rechtvaardigt volgens Berkelder "een forse premie in plaats van een discount". HAL heeft een overeenkomst getekend met TechnipFMC voor de acquisitie van een belang van 9,9 procent in Technip Energies voor 11,15 euro per aandeel. ABN AMRO Oddo heeft een koersdoel van 18,00 euro voor Technip Energies. Correctie: om juiste koersdoel Technip te noemen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.